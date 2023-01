Miles de personas en Pasto temen perder sus trabajos debido a crisis generada por el bloqueo de vías

Habitantes de la capital de Nariño piden soluciones de manera inmediata, el desabastecimiento de gas crece y las vitrinas de los supermercados empiezan a verse vacías.

Filas de más de 15 horas tienen que soportar los habitantes de Pasto para adquirir uno de los cilindros de gas que se están comercializando.

Sin importar sus 76 años, Manuel Portilla tuvo que pasar la noche en la calle: “Estoy desde el día de ayer a las 5 de la tarde hasta hoy a las nueve. Estamos sufriendo mucho todos los habitantes de la ciudad de Pasto", señala.

Como él, cientos de familias buscan comprar gas para poder cocinar: “Si no hay gas, pues no se come y se muere del hambre. El Gobierno nada que soluciona, debía ser el presidente consciente y llegar a hacer un acuerdo porque uno no tiene la culpa de nada", dice Amanda Betancourt, afectada por el paro.

La situación se ha vuelto insostenible, el impacto social y económico angustia cada día más a los nariñenses.

“Uno viene acá, tiene que dormir en el carro, deja su familia muy aparte. El trabajo también, trabaja mediodía prácticamente, las ganancias no son las mismas”, explica Álvaro Dorado, taxista afectado.

En contexto:

"Nariño no aguanta más": gobernador Camilo Romero sobre afectaciones por bloqueo en vía Panamericana La construcción de la doble calzada entre Pasto y la frontera con Ecuador, fue suspendida debido a la falta de insumos y la reducción de los empleados.

“Vamos a hacer un proceso de suspensiones y enviar a vacaciones a personal que ya tiene periodo de vacaciones disponible. De los 1.500 trabajadores que teníamos operativos en la construcción, directamente vamos a reducirnos aproximadamente a 400", manifiesta Germán De La Torre, gerente de concesión vial Unión del Sur.

Ante el crítico panorama, los ciudadanos levantan un solo clamor: “Que lleguen a un acuerdo, que piensen en nosotros, porque nosotros necesitamos trabajar para poder vivir", afirma Consuelo López, habitante de Pasto.

Pese a las medidas que se han tomado para atender la problemática, hasta el momento ninguna ha funcionado y por el contrario cada día se recrudece la crisis en la región.