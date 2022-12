Militar con lesión cerebral por ataque de FARC muestra mejoría en clínica de Cali

En medio del profundo dolor que viven las familias de los soldados asesinados por las FARC en el Cauca, hay una buena noticia. Según el parte médico de la Clínica Valle del Lili, sur de Cali, el cabo primero Wílder Camilo Aguilar Sánchez, quien presenta una lesión cerebral severa, ha evolucionado positivamente.

"Nos informaron de la clínica que ya le acaban de retirar el aparato que hacía que respirara, o sea ya está respirando en un 100 % por él solo", aseguró Carolina Ávila, esposa del militar herido.

Asimismo, Ávila expresó que su familia se encuentra indignada porque el primer informe entregado por fuentes oficiales aseguró que el suboficial había fallecido durante el atentado. "Estamos molestos, inconformes con los comentarios de que el cabo acababa de fallecer por muerte cerebral", manifestó.

Sin embargo, aclaró que entiende que la confusión pudo presentarse por las dificultades en las comunicaciones para que la ayuda llegara al sitio del ataque.

La mujer dice que los militares atacados tenían la orden de no confrontar las FARC y que solo hacían presencia. "Ellos no estaban buscando los lugares donde estaba la guerrilla para llegar a atacar, simplemente se desplazaban haciendo reconocimientos del área, viendo a la población, eso era lo que ellos hacían", sostuvo Ávila.

Ligia Aguilar Sánchez, madre del militar oriundo de los Andes, Antioquia, afirma que no entiende el ataque del grupo guerrillero en medio de la mesa de negociación. "Yo no sé, están perdiendo como el tiempo".

La esposa del suboficial fue enfática en señalar que no cree en el proceso de paz. "No podemos ponernos la mano en el corazón por la guerrilla porque ellos no tienen corazón, ni seguirle dando crédito a la paz de Santos, tiene que haber ya algo concreto. No sigan creyendo en la paz de Santos porque yo no creo, porque los que tenemos que ponernos la mano en el corazón somos nosotros, somos los que tenemos nuestros familiares", dijo.

El cabo primero presenta heridas de esquirla en diferentes partes del cuerpo, pero lo más grave es una herida de bala en la cabeza que lo mantiene en cuidados intensivos.