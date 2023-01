Militares y habitantes revivieron los difíciles momentos tras emergencia con avioneta accidentada

Un total de 80 familias que debieron abandonar sus viviendas, luego de la emergencia en la ciudad de Popayán, han ido retornando a sus viviendas.

Antes de ser evacuado de la zona del siniestro aéreo, Fanor Dorado fue uno de los habitantes del barrio Junín, en la ciudad de Popayán, que ayudó en las labores del rescate de las víctimas.

“Nosotros salimos y empezamos a arrancar cerca para sacar a las personas heridas, porque estaban quejándose, y otras personas nos decían que no lo hiciéramos, que eso estaba prohibido, pero uno por salvar vidas hace hasta lo imposible” manifestó.

Después de pasar la noche en la casa de un familiar, Marcela Collazos, también regresó al barrio donde se presentó el accidente y recordó qué fue lo primero que hicieron.

“Lo primero fue ayudar a sacar al niño, porque los vecinos decían que él estaba dentro, y el caos aturde y uno no piensa bien las cosas, pero gracias a Dios, allí no había otra casa porque si no la tragedia hubiera sido mayor”, aseguró.

Aseguran los habitantes de este sector que por la cercanía que tienen con el aeropuerto, temen, porque pueda registrarse otro episodio similar al que vivieron este domingo.

“Uno queda con miedo, con nerviosismo, uno escucha ese aparato y yo piensao que seguro se va a volver a caer, Dios nos libre que vuelva pasar eso”, expresó Lucero Gaviria, habitante del sector.

Las familias que fueron evacuadas por el peligro que representaba el combustible que tenía el avión, podrán retornar, una vez técnicos de la Aeronáutica Civil retiren los restos del aparato e inicien las investigaciones que conduzcan a establecer qué causó este accidente.

Por otro lado, los primeros en llegar a prestar ayuda a los afectados fueron los miembros del Ejército Nacional.

Uno de ellos, Olvairo Ramírez, quien se desempeña como soldado profesional y paramédico, comentó como procedieron para atender la emergencia.

“Cuando vimos que la nave se precipitó a tierra, recurrimos de manera inmediata al lugar del siniestro, ahí encontramos diferentes víctimas e hicimos una valoración primaria de la escena, procedimos a evacuar y coordinamos el rescate”, reveló.

Sumando a eso, los uniformados también brindaron primeros auxilios a algunos heridos.

“En la zona, encontré a una persona con un politraumatismo severo, y se procedió a colocarla en posición lateral de seguridad para evitar lesiones graves, igualmente, llevamos a cabo la búsqueda del piloto que se encontraba dentro de la cabina de la aeronave”, aseveró el soldado.

Con respecto al niño que se encontraba dentro de la vivienda impactada, permanece bajo observación psicológica.

Así mismo, las dos personas que resultaron gravemente heridas se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, del Hospital Universitario San José, bajo observación médica.

