Millonaria estafa quedó al descubierto cuando un transportador iba a hacer viaje fuera de su ruta

El caso ya fue denunciado antes las autoridades, las cuales también entregaron recomendaciones para evitar que esto se repita.

Una empresa de transporte de pasajeros del Cauca debió parar su operación, porque sus propietarios fueron engañados por un intermediario que les vendió un SOAT que no cumplía con lo establecido por la ley para su normal rodamiento.

El engaño quedó descubierto cuando uno de los transportadores quiso realizar un viaje fuera de su ruta, pues, al presentar el seguro obligatorio, no se ajustaba a lo requerido por la ley.

“Al meternos a la plataforma de la aseguradora como tal, nos dábamos cuenta que las pólizas eran alteradas. A los vehículos de nosotros, que eran servicio público, les cambiaban las características, los ponían como particulares, con menor cilindraje”, dijo Julián Arboleda, jefe de rodamientos de Transtimbío.

Fueron 100 los propietarios de los vehículos de esta empresa transportadora, que presta sus servicios a diferentes municipios del Cauca, los que cayeron en esta modalidad de estafa.

“Nosotros detuvimos la marcha de todos los vehículos afectados, detectamos que era más o menos un 80 % de la flota, no pudimos prestar el servicio el fin de semana inmediatamente anterior”, señaló Arboleda.

La estafa, que supera los 100 millones de pesos, fue denunciada ante las autoridades, las cuales recomendaron evitar a los intermediarios para no ser víctimas de este delito.

“Con las empresas que ofrecen los seguros se podría directamente con ellos aplicar o comprar las pólizas. Estas son unas de las recomendaciones que se dan para evitar las estafas en esas modalidades”, afirmó el coronel Nelson Díaz, comandante de la Policía de Popayán.

También se trata de establecer si en este caso hubo complicidad de algunos miembros de la empresa.