Mina de goles: la historia del hombre nacido en Guachené por el que hoy toda Colombia celebra

Noticias Caracol recorrió las calles del municipio del Cauca en el que creció Yerry Mina. Su primer entrenador recuerda que el ahora central quería ser arquero.

"La verdad iba a ser un portero de discoteca, un portero de un almacén, porque nada que ver con el papá que era un gran portero en esta zona", expresa Seifar Aponzá, primer estratega que entrenó a Yerry Mina.

Aponzá relata que mandaba a Yerry a jugar de volante cuando iniciaban un partido y luego, cuando iban ganando, de central. Señala que a él no le gustaba y renegaba, pero, pese a sus disgustos el jugador era muy respetuoso. "Un día le dije que si él no jugaba de central no se iba a comer un peso del fútbol", agrega.

Y hoy, esa posición es la que lo ha llevado al cielo. "El profesor Seifar Aponzá un día me dijo: 'Yerry, tenga los pies en la tierra y los ojos en el cielo'. Yo caminaba largas distancias para ir a entrenar", recordó el futbolista en una entrevista.

Aponzá confiesa que se le llenan de lágrimas los ojos cuando escucha al "muchacho que está en medio de la fama" recordar las frases que él le inculcó.

"Siempre, cuando viene a Guachené, comparte con sus amigos, familiares y demás población. Es una persona muy tranquila", afirma Manuel.

Los pequeños que integran la Fundación que lleva el nombre del central estrella de la Tricolor, también lo recuerdan y le exclaman en coro: "Gracias Yerry por clasificarnos a octavos de final".

