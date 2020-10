Minga indígena llegó a Armenia para hacer su primera parada en su recorrido rumbo a Bogotá

Sobre las 11 de la mañana de este jueves 15 de octubre de 2020, la minga indígena salió de Cali hacia Armenia, en un recorrido que duró un poco más de 4 horas. Cerca de 8 mil marchantes fueron llegando a la capital del Quindío, para luego pasar la noche en el coliseo principal del vecino municipio de Calarcá.

Con música, arengas y el ondear de la bandera insignia de los indígenas, la congregación iba aumentando en número mientras llegaban más viajeros a la plaza principal de Armenia.

Por su parte, los líderes de la minga vieron con buenos ojos la mediación del Congreso y la Defensoría del Pueblo en sus peticiones. Sin embargo, aún tienen dudas de la voluntad del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, para atenderlos.

"Están dilatando para no atender al pueblo. Ahora, si me dicen ‘llegan a Armenia, hablaré con los mingueros’. Listo, llegamos aquí y no llegamos a Bogotá. Pero, así como vamos, vamos a llegar a Bogotá porque no hay voluntad", aseguró Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca.

Ante de partir desde Cali, los voceros de la minga denunciaron la desaparición de uno de sus integrantes. Se trata de Félix Antonio Hernández Alcalde, líder embera chamí y miembro del Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), quien fue encontrado en Pereira durante la tarde de este jueves .

“Apareció desorientado, unas personas lo ayudaron a ubicar, lo llevaron a un CAI. Y, afortunadamente, en este momento se encuentra en un hospital del municipio de Pereira recuperándose", dijo Cristian Raúl Delgado, miembro de la comisión de derechos humanos de la minga.

La minga indígena continuará este viernes su recorrido hacia Bogotá. Está previsto que los marchantes partan sobre las 9 de la mañana y se espera que en la tarde lleguen a Ibagué, donde harán su segunda parada.