Minga indígena también ha generado traumatismo en la Terminal de Transportes de Cali

Hasta la noche de este sábado había más mil pasajeros literalmente atrapados. El gerente del lugar hizo un llamado para que no se vendan ni se compren más pasajes hacia Cali.

Con el paso de los días y los bloqueos en diferentes vías se incrementa el número de viajeros que hacen tránsito en la Terminal de Transportes de Cali.

“Tenemos aproximadamente mil usuarios, en su mayoría, el 98 %, son extranjeros. De ese 98 %, la mayoría son venezolanos, tenemos un grupo de ecuatorianos, peruanos, bolivianos y algunos asiáticos”, dijo James Mosquera, gerente la terminal.

Mientras que las empresas de trasporte no ofrecen una solución, la administración de la terminal asume la responsabilidad de atender a estos viajeros.

“Aquí, ellos han podido colaborar bastante con nosotros, nos han dado agua, baños públicos, hemos también recibido alimentos”, dijo Marivisa Ramera, viajera venezolana.

Sin embargo, la situación se hace más difícil para aquellos que tienen niños.

“Le pedimos ayuda al que nos pueda prestar, sobre todo para salir de aquí, lo único que nosotros venimos haciendo es buscando un futuro mejor para ellos y aquí se nos ha complicado mucho”, dijo Alba Arenas, viajera venezolana.

“Ya tenemos aquí cinco días y todavía no nos podemos ir y de verdad que estamos preocupados”, dijo Diana Cando Vélez, viajera ecuatoriana.

“Lo que quiere la compañía es vender los tiquetes, ganar y nos dejan aquí a esperar que aguatemos hasta que levanten el paro para continuar el viaje”, dijo Noel Rivas, viajero venezolano.

Por su parte, el gerente de la Terminal de Transportes de Cali hizo un llamado para que no lleguen más viajeros.

“El llamado es para que definitivamente hasta que oficialmente el Gobierno declare que la vía panamericana está abierta, no tengan la menor intención de llegar a Cali”, dijo Mosquera.

Según manifestaron los afectados, un grupo de venezolanos radicado en Cali ha ayudado a menguar el hambre y le han llevado alimento y bebidas.



