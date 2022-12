MinTIC mejora productividad de 123 comerciantes del sector automotriz en Cali

Desde el barrio Bretaña, sur de Cali, el mecánico caleño Walter Cañas Larrahondo, de 47 años, es un ejemplo de productividad gracias a la asesoría que recibió por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el uso de herramientas tecnológicas.

En su taller automotriz Tecniservicios Cañas, del que es propietario junto a su esposa, Viviana Velasco, logra atender hasta 16 automóviles y asegura que en total tiene 1500 clientes. Tiene compresoras, maquinaria para lámina y pintura, artefactos para enderezar láminas, pistolas de pintura, entre otras.

Al aumentar la productividad del taller en un 50 %, Cañas ha catapultado sus ganancias, por lo que ahora tiene el doble de clientes que anteriormente atendía.

“La tecnología me ha servido para mantenerme en contacto permanente con mis clientes y proveedores, eso es algo que se traduce en un mejor servicio que luego me representa mayores ventas”, explicó Cañas.

Cañas se convirtió en uno de los 123 comerciantes de la industria automotriz de Cali que recibieron capacitación por parte del MinTIC, a través de Mipyme Vive Digital, Innpulsa Mipyme y Coéxito, donde aprendió a utilizar las TIC a su favor.

“Me enseñaron a convertir el internet y algunos aplicativos digitales en mis otras herramientas, no para arreglar carros, pero sí para mejorar el desempeño de mi negocio. Afortunadamente, el internet me permite ser más organizado. Ahora tengo el mundo en mis manos”, aseguró Cañas.

[[{"fid":"160299","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

El ministro TIC, David Luna, indicó que un gran porcentaje de negocios en Colombia son MiPyme por lo que le apuestan a fortalecer este sector.

“El 94 % de los negocios en Colombia son MiPyme, es decir micro, pequeñas y medianas empresas. Por eso desde el MinTIC, trabajamos para que este importante sector de nuestra economía se fortalezca con el uso de herramientas tecnológicas. Confiamos en que así, los negocios de muchas familias serán más prósperos y competitivos”, manifestó Luna.

“Nuestra meta para 2018 es que más del 70 % de microempresarios en el país utilice la tecnología, y así como don Walter Cañas, logre aumentar su productividad”, concluyó el Ministro.