Mintrabajo ofreció ayuda a Ostin, ciclista que se hizo viral por "hacer respetar" ciclorruta en Cali

El Ministerio del Trabajo ofreció su ayuda a Andrés Tejedor, más conocido como Ostin, el joven que se hizo viral por "hacer respetar" la ciclorruta en Cali, luego de que denunciara que fue despedido injustamente de su empleo.



Ostin se convirtió en un personaje popular en las redes sociales después de que se difundió un video donde se enfrenta a varios motociclistas que invaden el carril exclusivo para bicicletas. El joven les reclama con vehemencia y les dice que no se va a mover hasta que se devuelvan.

"Ando bien ofendido en la ciclorruta, me voy a quedar aquí parado porque aquí no deben andar motos. El que quiera, que se devuelva, no me voy a mover", expresó en un video.

Mientras tanto, los motociclistas le gritaron al ciclista que se hiciera a un lado para poder pasar, pero el joven continuó recalcándoles que ese no era un espacio para conductores de moto. "Métanse que esto va para redes sociales. Estoy aburrido, me hago matar hoy", agregó.

Sin embargo, detrás de su actitud había una razón más profunda. Ostin contó en sus redes sociales que había sido víctima de un accidente laboral y, al presentar su incapacidad, su jefe lo echó sin darle ninguna explicación. Además, el joven mencionó que descubrió que no estaba afiliado a ninguna EPS.

Publicidad

"Tuve un accidente laboral y fui a la EPS y resulta que no estaba afiliado a ninguna EPS. Entonces, voy para la oficina de Trabajo a presentar los papeles que me enviaron, porque me dieron cinco días de incapacidad y el jefe me echó, me dijo que fuera hoy por la liquidación, que no me iba a dar más trabajo porque no le sirve una persona incapacitada", narró.



Ante esta situación, el viceministro del Trabajo, Edwin Palma, se pronunció a través de su cuenta de X y le ofreció asesoramiento y acompañamiento a Ostin. Asimismo, anunció que se investigará la conducta del empleador y se tomarán las medidas pertinentes.

"En nuestras oficinas de @MintrabajoCol debe ser atendido, asesorado y la conducta del empleador debe ser investigada. Sin perjuicio de las acciones judiciales que puede emprender el trabajador. Es la historia de miles de trabajadores que en ocasiones no reclaman por desconocer sus derechos. Nuestra obligación constitucional y legal es protegerle", escribió Palma.