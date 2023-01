Misión humanitaria llegó a Corinto ante zozobra de comunidad por combates entre grupos ilegales

Vehículos incinerados y salones de clases vacíos se evidencian en zona rural del municipio tras seis días de confrontaciones. Los pobladores sólo piden paz.

Las comunidades indígenas y campesinas de Corinto, norte del Cauca, expresan su zozobra por los constantes combates entre grupos armados ilegales. Aseguran que hasta hace dos años este territorio había vuelto a la normalidad, pero hoy el panorama es otro.

"Mucho temor, porque es casi encima de las casas que está pasando eso, las bombas y todo eso está cayendo muy cerca de las casas. Nos tiene preocupados esa situación", dice Federmín Castro, habitante de la vereda San Pedro.

Preocupación entre autoridades indígenas por combates entre disidentes y Pelusos en Cauca Muchas familias han llegado hasta casetas comunales y algunas viviendas para resguardarse. Otros han decidido volver a sus residencias, puesto no quieren que se apoderen de ellas.

"No hemos tenido clase, los niños están con miedo, entonces las mamitas y los papitos no los han podido mandar. Ojalá Dios quiera que no pase nada malo", afirma María del Carmen Yajué, quien también vive en esta población.

La tranquilidad venía experimentando la comunidad se esfumó, ahora sólo se siente el ruido de los proyectiles y los bombardeos.

"El tiroteo se armó y pasaban balas por aquí silbando, yo no quería salirme de la casa, cuando bajaron los grupos armados y se hicieron al lado de la casa. Yo me asaré porque tengo dos niños", expresa por su parte Carmen Arco, residente de la vereda.

Indígenas y estudiantes de escuela quedaron en medio de fuego cruzado durante combates en Cauca Más de 200 personas tuvieron que abandonar, por varias horas, sus viviendas buscando proteger sus vidas. Una misión humanitaria llegó hasta la zona a verificar la situación y a realizar un censo.

Dan Harry Sánchez, director territorial de la Unidad de Víctimas del Cauca, indica que el objetivo es establecer "cuál es la necesidad que están teniendo, para de esa manera empezar a cubrir. Es muy importante para la institucionalidad que estas familias puedan mitigar esos riesgos que están teniendo".

Por su parte, Edward García Sánchez, alcalde de Corinto señala que más que militares en la zona lo que hace falta es apoyo a la población. "Nosotros perdimos el año 2018 y digamos que por esa razón las comunidades se quedaron con muchas expectativas, esperando a que llegaran las inversiones, sobre todo en el tema productivo, cambiar el modelo económico del municipio", sostiene.

El único clamor de los habitantes es que la guerra no se vuelva a apoderar de estas tierras, pues, según reportan, dos personas fueron asesinadas por no querer desalojar.

Combates entre grupos armados en el norte del Cauca deja dos personas fallecidas Aunque hay presencia de militares, estos permanecen en la parte alta del municipio, puesto que no quieren estar cerca de los civiles y colocarlos en riesgo.

Las autoridades han dicho, además, que ha sido difícil identificar a los responsables de estos hechos, puesto que muchos de ellos se han camuflado entre la comunidad y se han apoderado de algunas casas.