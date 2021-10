Modelo caleña Natalia Buitrago se fue a celebrar su cumpleaños a Cartagena y desapareció

En todo un misterio se ha convertido la desaparición de Natalia Buitrago, una modelo, esteticista y cosmetóloga caleña de 22 años que perdió contacto con su familia desde mediados agosto.

“Por motivo de su cumpleaños, ella viaja el día 13 a la ciudad de Cartagena. El 17 me comenta que se va a un paseo a la isla del Rosario, que no va demorar sino 4 días. El 18 me comenta cuando ya va de salida, ese día es la última vez que hemos tenido comunicación con ella”, dijo Claribel Moreno, mamá de la modelo desaparecida

Desde entonces, el celular de Natalia Buitrago Moreno ingresa al sistema correo de voz y tampoco le llegan los mensajes de WhatsApp.

“Les pido a las autoridades, a la Fiscalía , que me ayuden en la búsqueda de mi hija. Como tal yo me instalé en la ciudad de Pereira, porque allí era donde ella residía, en Dosquebradas, en el conjunto residencial Teca, con su pareja”, afirmó Claribel.

Le pide al novio de su hija que ayude a encontrarla.

“Su pareja argumenta que ellos tuvieron una discusión el 3 de agosto, que fue el último día que se vio con ella. Este señor en ningún momento nos ha ayudado con su búsqueda. El decir de él es que viajó a otro país”, afirmó la mamá de Natalia Buitrago.

Tanto la Policía como la Fiscalía aseguran que no tienen información sobre el caso de la modelo caleña que habría desaparecido en Cartagena. Sin embargo, señalaron que iniciarán una investigación.