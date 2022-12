Modelo denunció en Cali que el exfutbolista Jairo ‘el Tigre’ Castillo la agredió

Una semana después de presentar la denuncia ante las autoridades, la modelo caleña Adriana Paredes se atrevió a hacer pública la situación. Según ella, Jairo ‘el Tigre’ Castillo le pegó en repetidas ocasiones en medio de una discusión de pareja.

“Me agredió primero en la boca y yo le dije que no me pegara que ya él me había agredido por eso y no le gustó y me pegó y me pegó y pues yo que voy a hacer con la fuerza de un hombre, yo intenté defenderme pero no pude”, afirmó Paredes.

La joven aseguró que, tras la agresión, interpuso la demanda en la Fiscalía y que la enviaron a Medicina Legal. “Estuve en el médico, me dieron siete días de incapacidad con el dictamen de politraumatismo y con los severos hematomas, que tengo todavía”, sostuvo.

Dijo que esta es la quinta ocasión en la que es agredida físicamente durante más de tres años de relación sentimental que ha sostenido con el exfutbolista. “Una vez fue peor, me partió el diente, se me hinchó y no fui al médico por miedo a denunciar y seguí con él, como si nada, y volvió y pasó”, señaló.

Ante este hecho, la delegada para la Equidad de Género en Cali, Ana Carolina Quijano, señaló que “es lamentable que un individuo decida agredir a otro y es más, que un hombre decida agredir a su pareja”.

Noticias Caracol intentó encontrar una respuesta de ‘el Tigre’ Castillo, pero no fue posible a pesar de los múltiples llamados.

Esta no es la primera vez que 'el Tigre' Castillo se ve involucrado en un escándalo. En noviembre de 2015, el exfutbolista fue sorprendido conduciendo en estado de embriaguez , por lo que las autoridades de tránsito informaron que su licencia de conducción sería suspendida durante diez años.

En el 2012, estuvo implicado en una situación similar durante el fin de semana de Amor y Amistad, que terminó con la suspensión de su licencia por un año.

El caso más grave se presentó el 19 de agosto de 2001, cuando se estrelló contra un poste a la altura de la Autopista Simón Bolívar con carrera 39 y donde murieron las hermanas Claudia Patricia y Katherine Ojeda Viana, de 23 y 21 años, respectivamente.

Por este último hecho, Castillo, que en ese entonces tenía de 23 años, tuvo que indemnizar a las familias de las víctimas fatales y pagar una fianza para poder seguir activo en el fútbol.