Modelo detenida en Cali demandó a policías que la habrían incitado a desnudarse y la grabaron

El video fue puesto a circular a través de medios electrónicos. Los uniformados involucrados en este escándalo serán investigados y sancionados.

El bochornoso incidente se habría originado luego que la modelo Kathe Martínez fuera trasladada a una estación de Policía en el sur de Cali, Valle del Cauca, por una riña en la que estuvo involucrada, según las autoridades.

Publicidad

“Este caso ocurre en la estación de Meléndez, la Policía recibe la comunicación de una riña en una cancha de tejo. Dos patrulleros acuden al evento y encuentran una mujer que está fomentando la riña por lo que es requerida y, como muestra agresión, es conducida a dicha estación”, manifestó el general Hugo Casas Velásquez, comandante de la Policía de Cali.

La mujer, quien fue esposada a una de las rejas de seguridad de una ventana, contó que varios uniformados la grabaron cuando, en medio de su estado de alicoramiento, fue provocada para que se levantara el vestido y mostrara algunas de sus partes íntimas.

“Todos los policías me decían que, si quería que me pasaran una silla o me quitaran las esposas, debía mostrarles, quitarme el vestido. Luego, los presos empezaron a gritar que me subiera el vestido”, contó Kathe Martínez, modelo afectada.

Horas más tarde, el video fue difundido a través de WhatsApp, al parecer, por los policías y, luego, se filtró a las redes sociales.

Publicidad

“Ella decide retirarse sus prendas y realizar actos obscenos en la estación, pero lo que nosotros, como institución, lamentamos profundamente es que algunos policías en lugar de bloquear la acción y proteger su moral, lo que hicieron fue filmar con sus celulares lo que estaba haciendo la mujer. Luego, el video fue pasado por WhatsApp”, explicó el general Casas.

La mujer afectada asegura que la situación se tornó complicada porque sus derechos fueron vulnerados.

Publicidad

“Yo recuerdo mucho, pero no todo. Ellos me decían que les mostrara, me decían que ya me estaban grabando”, sostuvo la modelo.

Según abogados penalistas, la joven estaba bajo protección de los uniformados.

“No solo en su integridad física, sino también en su integridad moral. Por ese motivo, si los policías filmaron y difundieron este video, violaron la Constitución en su artículo segundo, pero además incurrieron en una falta disciplinaria gravísima y en el delito de injuria de hecho”, dijo Elmer Montaña, abogado penalista.

Frente a este caso, el comandante de la Policía en Cali ordenó una investigación contra los uniformados que realizaron la difusión y grabación del video.

Publicidad

“La Policía repudia este hecho y dentro de la política de transparencia institucional se están adelantando las investigaciones disciplinarias y penales del caso. Lamentamos dar esta información, pero ponemos la cara. Están plenamente identificados, es un patrullero que hizo la conducción de esta mujer a la estación, pero también se encuentra otro oficial implicado por omisión”, concluyó el general Casas.

La mujer es modelo de profesión y también pertenece a un grupo de mujeres seguidoras del equipo de fútbol América de Cali.