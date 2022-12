Momentos de pánico vivieron habitantes del oriente de Cali al escuchar una fuerte explosión

La comunidad del barrio Marroquín pensó que se trataba de un atentado contra sus vidas. Sin embargo, la detonación solo dejó daños en una vivienda.

"Yo me tiré de la cama, pues creí que se iba a caer la casa. La casa tembló. Cuando sonaron los vidrios yo me tiré para afuera y no vimos si no el humero", relató habitante de la residencia afectada.

Publicidad

La explosión provocó que se quebraran los vidrios de las ventanas del inmueble. Por su parte, las autoridades de la capital del Valle del Cauca descartaron que se tratara de una granada.

"Según las pesquisas hechas por el personal de antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Cali, da a entender que se trataba de un artefacto pirotécnico llamado tumbaranchos", dijo el coronel Germán Muñoz, comandante del Distrito 4.

Los vecinos de este sector señalaron que el hecho podría atribuirse a retaliaciones entre las pandillas de los barrios 9 de Enero y Marroquín. "Primero sonaron cuatro tiros y pasaron corriendo para acá, al ratico sonó la explosión", agregó el habitante afectado.

La detonación alarmó tanto a la comunidad que la policía sobrevoló la zona, mientras que las patrullas en tierra lograban la detención de algunos sospechosos.