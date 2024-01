Monumento de Cristo Rey en Cali fue cerrado por obras inconclusas: ¿cuándo se daría la reapertura?

Cerraron el acceso a Cristo Rey en Cali. El alcalde Alejandro Eder asegura que las obras de su recuperación no están listas y que ponen en riesgo a sus visitantes. La administración de Jorge Iván Ospina invirtió en la renovación del monumento 8 millones de dólares, que inauguró con bombos y platillos al finalizar el 2023.



La subida de decenas de turistas hasta el monumento de Cristo Rey en el cerro de Los Cristales fue en vano. Pese a que llegaron al lugar emocionados luego de enterarse de la reapertura el pasado 29 de diciembre con un gran evento, hoy sus puertas están cerradas.

“Nos dijeron que no, que no había luz eléctrica allá. Entonces, por seguridad, para evitar alguna calamidad o alguna cuestión, pues que no podíamos entrar y hoy nuevamente vinimos porque ya yo en estos días me regreso a mi ciudad y no, fue imposible”, expresó Margarita Payres, turista de Santa Marta.

“Venimos con la ilusión de ver y de subir aquí al cerro, pero, la verdad, quedamos aburridos. Deberían tener más información sobre el tema”, dijo Darío Silva, turista de Bogotá.

Según la administración pasada, el espacio que se inauguró podía contar con la presencia de los asistentes y sería abierto de manera parcial y con recorridos guiados. Sin embargo, el panorama es diferente.

El contratista aún no había entregado el tramo 5, que fue el que se inauguró, por lo que la alcaldía de Alejandro Eder tomó cartas en el asunto.



“Todavía existe maquinaria en obra, huecos, baños portátiles, o sea, todavía el sitio no está con las garantías suficientes para que todos los caleños y turistas puedan acceder al mismo de la manera que debe ser. Yo quiero aclarar algo que es muy importante: lo que está listo es el tramo 5, lo que va a estar listo en abril, posiblemente antes o posiblemente después, según el contratista nos entregue, es el tramo 5, pero toda la obra como tal que viene de San Fernando hasta arriba todavía tiene unos procesos que deben surtirse”, señaló María del Mar Mozo, secretaria de Vivienda Social y Hábitat de Cali.

Los mismos comerciantes y personas que lograron entrar durante los tres días que estuvo abierto el gigante de Cali evidenciaron el estado de las obras.

“No, estaba inseguro porque de pronto le caía un ladrillo o pasaba cualquier cosa, por eso lo cerraron, por seguridad”, indicó Germán Gil, comerciante.

Este gran proyecto integral, que lleva adelantándose desde agosto del año 2022, tuvo una inversión de 8 millones de dólares. Además, contará con nuevos edificios y senderos que conectarán a Cristo Rey con la calle Quinta.