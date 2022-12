Motociclista apuñaló a agente de tránsito en Cali porque le pidió los documentos de su vehículo

Durante otro operativo, otros dos guardas fueron atropellados y otro mordido por un conductor dedicado al transporte informal.

La Secretaría de Movilidad de Cali dio a conocer que cuatro agentes resultaron lesionados en procedimientos de regulación y control en dos puntos de la capital del Valle del Cauca.

Uno de los guardas identificado como Víctor Hugo Herrera Chávez, de 32 años, fue herido con arma blanca a la altura de la clavícula durante un procedimiento de revisión de documentos y el estado técnico mecánico de una motocicleta.

En medio del proceso, que tuvo lugar en la carrera 39 con calle 44, y sin ninguna explicación, el conductor del vehículo se abalanzó y lo agredió.

“El agente fue agredido con arma blanca y se encuentra en la clínica. Está en proceso de recuperación y se encuentra estable”, manifestó Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad de Cali.

En otro operativo en la calle 25 con carrera 83, un conductor infractor atropelló a dos guardas y mordió a otro.

“Estábamos realizando un control sobre la avenida Simón Bolívar y detuvimos a un hombre que transitaba en un vehículo particular y recogió a un pasajero, por lo que lo abordamos. Era un reincidente, porque apenas el día anterior había sacado su vehículo de los patios", contó Sandra Lorena Iriarte, supervisora de tránsito agredida.

Según la agente, el hombre dijo que, "por nada del mundo, iba a dejar que se lo inmovilizaran de nuevo, pues el carro había estado cinco días en patios y ya esta vez le correspondería 20 días".

Ante esto, él pretendió huir del sitio y como yo estaba adelante porque otro compañero le estaba pidiendo los documentos me arrolla y terminó en el capó del vehículo. Pido apoyo por radio y llegan compañeros. Por el afán de huir también arrolla a otro compañero y le lesiona una extremidad inferior”,

Los agentes atropellados se encuentran recuperándose de sus lesiones en la Clínica Valle Salud Sur.

“Tengo un tironazo en la parte sacra y estoy pendiente de mis compañeros que también resultaron lesionados. Por este caso, somos tres los que resultamos lesionados porque otro fue mordido”, agregó Iriarte.

La Secretaría de Movilidad aseguró que los responsables de estas lesiones fueron capturados por la Policía y deberán responder penalmente.

“Son hechos muy lamentables que se presentan en un acto de intolerancia los ciudadanos agreden cuando son sorprendidos violando las normas de tránsito. Por estos casos, se han tomado medidas de manera inmediata, la Policía ha reaccionado y capturado a estos agresores, se interpondrán las denuncias por parte de los funcionarios que se vieron afectados para que se sancionen de manera ejemplar a estos agresores”, dijo Orobio.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos que respeten el trabajo de los agentes de tránsito, pues no se puede reaccionar de manera violenta. Asimismo, señalaron que la cultura ciudadana se tomará la ciudad para evitar estos hechos de intolerancia.