Motociclista en estado de embriaguez se salvó de milagro tras accidente en Cali

El hecho se presentó en una intersección vial del barrio Cuatro Esquinas, en el oriente de la ciudad. El motociclista conducía a una velocidad entre 50 y 70 kilómetros por hora y no respetó la señal de tránsito.

Según la versión de Carlos Gómez, conductor de un taxi involucrado en el accidente, iba manejando a 40 kilómetros por hora cuando el motociclista se atravesó y colisionó con su vehículo.

Por su parte, Isamel Bonilla, un transeúnte que presenció el incidente, indicó que en esa zona no hay semáforo porque la vía está inhabilitada. El testigo dijo que el taxista, confiado en que no había nadie, iba por su carril y un hombre en moto, aparentemente alicorado, se le cruzó en la vía.

“El golpe fue impresionante, afortunadamente la reacción de los paramédicos fue oportuna”, manifestó Bonilla.

Las autoridades que atendieron la emergencia indicaron que el motociclista arrojó grado uno en la prueba de alcoholemia y no portaba documentos del vehículo.

“No tiene licencia de conducción, solamente tiene la cédula y la motocicleta no tiene ningún tipo de documento, ni SOAT, ni tarjeta de propiedad”, informó John Alexis Sevillano, agente de tránsito.

El conductor fue trasladado a un centro asistencial y su moto inmovilizada.