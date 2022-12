Motociclistas disfrazados por festejo de Halloween generaron caos en vías de Cali

Decenas de motociclistas disfrazados se pusieron ‘de ruana’ las calles de Cali, en la noche del sábado 29 de octubre, durante el fin de semana de celebración de Halloween. Cerraron y realizaron piruetas en el túnel de la Avenida Colombia y afectaron la movilidad en otras vías.

“Las vías quedaron bloqueadas, por toda la calle quinta, desde Comfenalco hasta el Club Noel, nos bloquearon el trabajo”, manifestó Johnny Bravo, taxista afectado.

El Secretario de Tránsito rechazó y aseguró que están prohibidas estas caravanas en las que se cometieron todo tipo de infracciones.

“No hubo buenos comportamientos el tema del bloqueo de la vía, pararse en las vías, no permitir el paso de los demás vehículos, hacer piruetas, piques, no usar los elementos de seguridad, ocultar las placas”, dijo Juan Carlos Orobio, secretario de Tránsito de la ciudad.

Orobio señaló que a pesar de que existen pruebas de todas las infracciones cometidas, no se les podrá sancionar.

“Hay unas condiciones que debe cumplir, el documento de la fotodetección es una prueba y no las tenemos, por eso es que no podemos aplicar los procedimientos de infracción”, agregó el Secretario de Tránsito de la capital del Valle del Cauca.

El funcionario pidió prudencia a los ciudadanos y aseguró que se intensificarán los controles para evitar que se repitan estos hechos.