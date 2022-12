Motociclistas en Cali protestaron por lo que ellos consideran una persecución en su contra

Cerca de 300 conductores de motos se movilizaron por las calles de la capital del Valle del Cauca.

Luis Alfonso Guerrero, uno de los protagonistas de la movilización, aseguró que “la constante persecución que ejercen los guardas de tránsito contra las motos” es una de las razones por las cuales los motociclistas de Cali se tomaron las vías para protestar.

“Para nadie es un secreto que es un negocio totalmente grande el que tienen ellos, ya que subir 20 motos (a la grúa) resulta más rentable que subir un carro, por eso nos estigmatizan. El ser motociclistas no es ser delincuente”, afirmó.

Otro de los motivos de la protesta son las alzas en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito , SOAT, por parte del Gobierno. Así lo afirmó Einer Perea Londoño, otro de los manifestantes.

“Un SOAT en 500, 600 mil pesos, eso es una injusticia. Si ellos tienen familia, ellos no se comen un arroz con huevo, nosotros sí. Los motociclistas, los motorratones, tienen que trabajar muchas veces en la noche para conseguir un pan. En este momento se me está venciendo el soat y no tengo cómo comprar uno de $500 mil”, dijo.

La manifestación de este domingo es la segunda que los conductores de motos realizaron durante el fin de semana. El sábado, también recorrieron las calles de Cali con el mismo objetivo.

