Motociclistas no respetan separador vial en cruce del centro de Cali

En el cruce de la calle 26 con carrera 10, centro de Cali, se produce una infracción a las normas de tránsito, especialmente porque motociclistas cometen imprudencias al pasar sobre un separador vial. Transúntes y habitantes del sector denunciaron también que algunos incluso no respetan el sémaforo en rojo.

"Muchas veces en la noche uno pasa y se escapan de llevárselo a uno. Me gustaría que pusieran cámaras de foto multas ahí", expresó Eduardo Vargas, residente de esta zona.

Minutos después de la denuncia de Noticias Caracol, varios agentes de tránsito fueron enviados al lugar. "Regularmente mandamos unidades aquí y se sancionan, se inmovilizan", señaló Jairo Mondragón, supervisor de tránsito.

Anteriormente el separador vial era una vía pero fue cerrada para poder agilizar el tráfico de los vehículos. Para facilitar su paso, los motocicletas han roto parte del andén.

Sin embargo, habitantes del sector ganaron una acción de tutela para quitar el separador y que se reabra la vía.

"Cuando estuvo funcionando este paso aquí, era fácil entrar al barrio, entraban ambulancias, todos salían la evacuación era rápida", manifestó Roberto Castrillón Rivas, ganador de la tutela.

Entre tanto, las Secretarías de Tránsito e Infraestructura de Cali, estudian algunas alternativas para reducir las imprudencias en esta zona de la ciudad. No se descarta la posibilidad de quitar el separador. Otra de las alternativas es la construcción de un retorno.