Motocrosista que sufrió grave accidente en México ya se recupera en Cali

El motocrosista caleño Mauricio Ospina Santa, quien estuvo en coma inducido tras sufrir un grave accidente cuando representaba a Colombia en un evento en México el pasado abril, regresó a la capital del Valle del Cauca para continuar su recuperación.

“En este momento estoy recuperándome, deshinchándome y asistiendo a citas médicas. Me dijeron que me tienen que hacer al menos cuatro cirugías más. Estoy a la espera de mirar cuánto cuesta y empezar con el proceso”, señaló el deportista.

Ospina, que estuvo cuatro días en estado crítico, debió permanecer 20 días en un centro asistencial de la capital azteca, a pesar que los especialistas le habían indicado que podía estar ahí de dos a tres meses. “Los doctores que me han visto aquí en Colombia me han dicho que estoy vivo de milagro”, expresó.

“El doctor me reconstruyó la cara. Tuve 13 fracturas en el rostro, trauma craneoencefálico, me pusieron 20 placas de titanio. Me dijo que de pronto me iban a quedar unas secuelas”, mencionó el deportista caleño.

El motocrosista manifiesta que en estos momentos aún presenta algunas dificultades físicas. Indica que ve doble y presenta problemas respiratorios, porque la nariz le quedó destruida y destaca que la mandíbula no le cuadra la mordida.

Asimismo, afirmó que todo el proceso médico que debió afrontar en México costo más de 47 mil dólares y aún faltan las operaciones que deberá realizarse en su ciudad natal. “El traslado y la hospitalización fueron muy difíciles. Todavía estamos subsidiando eso con ayuda de la gente y de la familia”, dijo Ospina, al agregar que su hermano tuvo algunas dificultades al ingresar a ese país.

El vallecaucano añadió que cuando asisten a algún evento internacional, pese a que representan a Colombia, tienen muy poca ayuda. “Me enorgullece estar fuera representando al país, pero es muy difícil que lo apoyen a uno”.

“Nos llamó la Cancillería, que no nos podían apoyar con ningún tema económico, ni siquiera con los pasajes. Que no tenían presupuesto supuestamente. Nos querían ayudar a recuperar los pasajes que ya se habían perdido. Pero como iba con mi esposa, no me quería devolver yo en un avión y ella en otro, porque necesitaba mucha ayuda”, dijo el deportista.

Mauricio mencionó que para volver a Cali contó con la ayuda de una empresa petrolera que financió los tiquetes de vuelta de él y su pareja. Además, señala que si no hubiera sido por la ayuda de varios ciudadanos, de su familia, sus amigos, no hubiera podido costear su recuperación.

“En la EPS lo ponen a esperar a uno mucho tiempo, sacar cita y esperar para el especialista. Es un proceso de tres o cuatro meses y en verdad hay noches en que yo no puedo dormir, no puedo respirar”, aseguró el caleño de 32 años.

Ahora, para pagar los gastos pendientes de su tratamiento y las intervenciones quirúrgicas que faltan, sus seres queridos realizan diversas campañas para recoger fondos. Venden camisetas y organizan un evento para el próximo mes en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, de Cali.

“Estamos haciendo un evento que se llama Apoyo a Mauricio o #FuerzaMauricio. La idea es recoger dinero por medio de las entradas, que asista mucha gente. Va a ser un evento de motos que cuenta con la participación de Sebastián ‘Tatán’ Mejía, Marcos González, de Chile, y otros compañeros de equipo. Van a haber diferentes actividades”, contó el deportista.

Mauricio Ospina expresa que las motos son su pasión y que, aunque pensó en dejarlas después del accidente, continuará en ellas con mayor precaución, cuidado y mayores medidas de seguridad.