Muere bebé que fue llevada a hospital donde le detectaron "signos sugestivos de abuso sexual"

Según el reporte médico, la menor, de 11 meses, había llegado al centro asistencial con un cuadro agudo de dificultad respiratoria. Autoridades investigan.

La bebé fue trasladada a la clínica Santa Sofía en Buenaventura, desde un barrio periférico del puerto vallecaucano. De acuerdo con exámenes realizados, se descubrieron signos de abuso sexual y violación.

"En la unidad de cuidados intensivo evidenciamos que tenía, de manera muy llamativa, toda la parte equimótica totalmente morada con un desgarro", explicó Martha Valencia, directora médica de entidad.

La niña, identificada como Julieta Valencia, falleció horas después en la clínica. La médica dijo que la progenitora de la pequeña no supo explicar cómo habría sufrido el presunto abuso.

"La madre, incluso, por testimonio de ella, dijo en el interrogatorio que ella sí había evidenciado edema, o sea hinchazón de sus partes genitales, que le habían llamado la atención, pero que ella pensó que era por una pañalitis. No sabemos por qué no le llamó la atención el desgarro o si no lo vio", agregó la galena.

La doctora Valencia aseguró que la lactante fue ingresada a la clínica en la noche del viernes 28 de septiembre, en muy malas condiciones, deshidratada, por lo que tuvo que ser conectada a un ventilador y remitida a la unidad de cuidados intensivos pediátricos.

"Lo que llama la atención, o lo que quizá nos horrorizó, fue que, al revisarla a totalidad, evidenciamos signos sugestivos y muy llamativos de abuso sexual, muy presuntos", destacó.

La funcionaria indicó que la bebé presentaba lesiones e inflamación en el área perineal, así como sangrado.

"La niña tenía en sus exámenes compromiso de la hemoglobina, glóbulos blancos muy altos, que daban a pensar que había un proceso inflamatorio grande. No coagulaba su sangre y se tuvo que transfundir con emergencia, colocando una serie de medicamentos", puntualizó.

El centro asistencial reportó el caso inmediatamente a la línea de emergencia 123. Las autoridades llegaron al sitio e iniciaron las labores de indagación pertinentes.

"Hasta el momento, Medicina Legal no ha determinado las causas reales o motivos de la muerte de la menor. Esta investigación la asumió el CTI, por lo tanto, nuestra Policía Judicial y de Infancia y Adolescencia están dispuestas a colaborar en cualquier actividad que se necesite", afirmó el mayor Guillermo Salazar, comandante encargado de la Policía de Buenaventura.

Asimismo, no descartaron que alguien cercano a la familia sea el responsable de la supuesta violación. En lo corrido del año, a esta misma entidad médica han llegado 20 menores de edad con signos de acceso carnal violento.

Por otro lado, fuentes de la Fiscalía manifiestaron que en el puerto se adelanta una mesa de trabajo entre CTI y Medicina Legal y que, al parecer, la pequeña no habría abusada, de acuerdo con la inspección técnica del cadáver y la necropsia.