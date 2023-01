Muere bella modelo tras ser atacada con arma de fuego cuando iba a abordar un taxi

El conductor del vehículo de servicio público también resultó herido en el trágico hecho. La víctima fatal tenía 30 años de edad y una hija de tres.

Una modelo de protocolo identificada como Gloriseth Virgen fue asesinada en el norte de Cali cuando se disponía a bordar un taxi, tras salir de una vivienda.

"Ella iba saliendo de la casa donde vivía y ahí fue donde la mataron", dijo Mónica Virgen, hermana de la víctima.

De acuerdo con la familiar, Gloriseth fue trasladada al Hospital Joaquín Paz Borrero, donde alcanzó a llegar con signos vitales, "pero a los pocos minutos falleció".

La modelo fue atacada con arma de fuego en un hecho en el que el conductor del taxi resultó herido en una pierna, según la información entregada por familiares de la mujer.

Aún se desconocen las causas y los responsables del ataque, pues a la víctima no le robaron sus pertenencias y tampoco se conocía algún tipo de amenazas en su contra.

"Como eso fue a mediodía, la calle no tenía casi gente, no había gente. No sé si era una persona o dos. No sé cuántas personas", comentó la hermana de Gloriseth.

De acuerdo con su familia, Gloriseth Virgen llevaba diez años trabajando como modelo de protocolo, era oriunda de Tuluá y tenía una hija de tres años de edad.

"Era una persona muy sonriente, le gustaba mucho cuidar su cuerpo, iba mucho al gimnasio, amaba mucho a su familia, a su hija, estaba estudiando actualmente Estética y Belleza Corporal. Siempre era dedicada a sus cosas", dijo la hermana.

El ataque que cobró la vida de la bella modelo fue perpetrado a la altura de la carrera 1A13 con calle 69, barrio Metropolitano del Norte, el pasado sábado 5 de enero de 2019, según informó la Policía.

Unidades de la Sijín fueron las encargadas de realizar el levantamiento del cuerpo y el caso fue asignado a la Fiscalía para realizar la investigación correspondiente.