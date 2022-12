Muere camionero en Cali que fue atacado a piedra durante paro de trasportadores

Como Israel Gómez Noguera, de 53 años, fue identificado el camionero que murió en la tarde del pasado martes, tras sufrir un trauma craneoencefálico al ser atacado a piedra en el centro del Valle del Cauca.

Según las autoridades, el hombre fue agredido presuntamente por otros camioneros mientras se movilizaba en su vehículo sobre la vía que comunica a Tuluá con Buga, en medio de las concentraciones por el paro de transportadores.

“De repente de la nada sale una roca y le impacta en el lado frontal de la cabeza e instantáneamente lo deja inconsciente”, dijo Diego Gómez, hijo de la víctima.

Inicialmente, el camionero, que no hacía parte de la manifestación, fue trasladado al hospital San José, de Buga, y luego remitido al Hospital Universitario del Valle, en Cali, donde murió.

Al respecto, el comandante de la Policía del Valle del Cauca, coronel Fernando Murillo, afirmó que tres personas que llevaban piedras en un vehículo fueron capturadas, pues al parecer estarían relacionadas con este ataque. Sin embargo, los detenidos ya fueron dejados en libertad por un juez de Buga.

Entre tanto, la esposa del transportador y sus cinco hijos esperan la entrega del cuerpo para trasladarlo a San Pablo, Nariño, su tierra de origen.



Denuncian amenazas