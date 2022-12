Muere hincha del América tras ser apuñalado, al parecer, por un seguidor del Deportivo Cali

El joven falleció cuando un amigo lo trasladaba hacia el Hospital Universitario del Valle en una motocicleta.

Las autoridades confirmaron que esta persona murió a la altura de la calle 5 con carrera 62 como consecuencia de heridas causadas con arma blanca.

"El fallecimiento se da después de una riña entre hinchas del América y el Cali en el sector de Meléndez", dijo el secretario de Seguridad y Justicia, Juan Carlos Paredes.

Un amigo del joven fallecido, que intentó llevarlo al HUV para que fuera atendido, aseguró que la víctima fue atacada por un hincha del Deportivo Cali.

Este trágico hecho tuvo lugar hacia las 10:00 de la noche de este domingo 11 de junio, horas después que Deportivo Cali venció 2-0 al América en el estadio de Palmaseca y avanzó a la final de la Liga Águila.

"Es un incidente que nos deja un sinsabor en el balance general hasta las 11:40 de la noche, donde pensábamos que íbamos a tener un resultado positivo", afirmó Paredes.

El funcionario lamentó el hecho "porque ningún partido de fútbol y ninguna celebración puede costar una vida humana".

"Es un llamado a la reflexión para que este tipo de eventos no se nos vuelva a presentar y, finalmente y de manera pronta, logremos demostrar que en Cali se puede vivir el fútbol en paz", concluyó.

Tras el encuentro, se presentaron algunas caravanas en la capital del Valle del Cauca que, según las autoridades, no generaron mayores complicaciones.

No obstante, en Buga, municipio del centro del departamento, un hincha del equipo escarlata fue atropellado en medio de la celebración de seguidores del conjunto azucarero.

Esto ocurrió en la carrera 9 entre calles 12 y 13, barrio Santa Bárbara, donde la policía del cuadrante llegó, pero la persona ya no se encontraba en el sitio.



Foto: Noticiascaracol.com