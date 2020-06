Muere hincha del Cali tras ser apuñalado por supuesto seguidor del América en Nueva York

Un joven caleño, de 21 años, murió tras ser apuñalado en la calle Jackson Heights de Queens, en Nueva York.

Los hechos que son materia de investigación ocurrieron sobre las 7:20 de la noche del pasado viernes 12 de junio, cuando la víctima, identificada como Nicolás Caicedo Velásquez, se disponía a retirar dinero de un cajero en compañía de un amigo, según contaron sus familiares.

“Ocurrió cerca de su casa. Él estaba con unos amigos en un restaurante y salió a buscar el cajero. Según información que nos dieron desde Estados Unidos, en el camino él se encontró con un conocido que lo acompañó. Allá se toparon con unos hinchas del América, cruzaron palabras y ahí se dio el enfrentamiento”, explicó Yamileth Velásquez, tía del joven y quien reside en Cali.

La versión que tienen los familiares de la víctima concuerdan con hipótesis que exponen medios internacionales, como el Noticiero 47 Telemundo, al que un habitante de la zona aseguró que “se presume que fue por una discusión entre miembros de diferentes barras de fútbol”.

“Se ha escuchado que se habla de hinchas del Cali e hinchas del América frente a un establecimiento aquí en Queens”, dijo un ciudadano al medio televisivo.

Lo que se sabe hasta el momento es que tras el ataque la Policía respondió el llamado del 911 y el joven fue trasladado al NYC Health & Hospitals/Elmhurst, donde luego de dos horas falleció por la gravedad de las múltiples heridas con arma blanca que tenía en el pecho.

“Lo que sabemos es por lo que dijeron los testigos. Además, cuando lo apuñalaron, mi sobrino llamó su mamá, a mi hermana, y le contó que había sido un hincha del América. Alcanzó también a ir devuelta al restaurante con sus amigos, quienes lo auxiliaron. Desconocemos hasta ahora si él conocía al atacante”, contó Yamileth.

De lo sucedido se conoció un supuesto video en el que se mostraba a la Policía atrapando a un acompañante del agresor. Sin embargo, según la tía de Nicolás, sus familiares en Estados Unidos le aclararon que se trataba del mejor amigo del joven, quien llegó al lugar averiguando sobre lo que había ocurrido.

“El del video es el amigo de Nicolás. La Policía lo golpeó, hasta le partieron los dientes. Después lo soltaron”, relató.

Muere hincha del Cali tras ser apuñalado por supuesto seguidor del América en Nueva York

Yamileth anotó que recibió la triste noticia el día de hechos, cuando su hermana la llamó a informarle de la situación.

“Me puso un mensaje a las 8:30 de la noche. Me dijo que iba para Nueva York porque a Nicolás lo habían herido, que no le dijera nada a mis papás. Ya después, a las 10:30, me llamó a decirme que acababa de morir”, dijo.

Cabe anotar que Nicolás no portaba camiseta ni ningún distintivo del Deportivo Cali cuando ocurrieron los hechos.

“Un caleño soñador”

“Nicolás era muy especial, muy noble y amiguero, un caleño soñador. Super querido y respetuoso con los mayores. Tenía muchos deseos de salir adelante, quería volver a vivir con la mamá, porque ella vivía en Nueva Jersey. Iban a estar nuevamente juntos porque mi otro sobrino en pocos días se iba a graduar”, señaló Yamileth.

“Amaba a su Deportivo Cali”. La última vez que visitó la capital del Valle del Cauca fue el año pasado, oportunidad que aprovechó para ir al estadio a ver jugar a su equipo.

“Alcanzó a ir unas tres veces a verlo”, apuntó su tía.

El joven nació en Cali, donde vivió hasta los 15 años en el barrio La Rivera, antes de irse a Estados Unidos con su mamá y su hermano.

“Hasta antes de la cuarentena trabajaba con una empresa de construcción. Sin embargo, por la emergencia, tuvo que retirarse. Solo apenas hace 15 días había conseguido un nuevo trabajo y estaba muy contento por eso”, relató Yamileth.