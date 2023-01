Muere mamá de secretario de gobierno de una alcaldía al ser arrollada por moto donde iban 2 jóvenes

Según autoridades, el accidente ocurrió tras unos reportes sobre la concentración de motociclistas que, al parecer, iban a realizar piques ilegales.

Sixta Tulia Martínez, madre del secretario de Gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, falleció tras ser víctima de un accidente de tránsito en este municipio del centro del Valle del Cauca.

“Eran las 8:30 de la noche, cuando la mamá del señor secretario de Gobierno iba a cruzar una vía y fue arrollada por una motocicleta con dos jóvenes, uno menor de edad y uno con 18 años”, informó el coronel Guillermo Carreño, comandante del Distrito de Policía de Tuluá.

El oficial anotó que la mujer, de 76 años de edad, “fue trasladada al hospital, pero fallece, por los golpes que recibe, de un paro cardiaco” y que el menor, quien iba de parrillero, se fracturó la rodilla izquierda. Entretanto, el joven que conducía la moto fue individualizado por la Policía.

“Se le hizo la prueba de alcoholemia y no registró alcohol en su sangre. Si hubiera registrado alcohol, habría sido detenido por un delito, pero no se detuvo. Ya el proceso con Fiscalía y Tránsito sigue”, explicó el coronel.

Por su parte, el secretario de Tránsito de Tuluá, Hélder Rosero, aseguró que el joven, que había cumplido sus 18 años en enero, no portaba licencia de conducción, seguro obligatorio (SOAT) y tampoco tarjeta de propiedad del vehículo, por lo que debería pagar una millonaria multa.

“Se suman otras cosas, que son conducción temeraria, desacato, más el no porte de la documentación, exceso de velocidad, si se llegara a comprobar, como todo eso queda en investigación, creería que eso puede llegar a $5 millones”, anotó el funcionario.

El caso se registró el pasado viernes 26 de julio de 2019 en el barrio Salesianos y a la entrada de la zona rosa, donde hay alto flujo de personas, y en medio de unos reportes sobre concentración de motociclistas que, al parecer, iban a realizar piques ilegales.

“Había una información de que posiblemente se estaban armando unos piques. Justo antes del accidente, me estaban informando de que había un combo grande en una gasolinera, como preparándose”, dijo el secretario.

El funcionario indicó que se investiga si el joven conductor de la moto hacía parte de dicho grupo, iba en busca del mismo o estaba haciendo piques en el momento del accidente, porque en la zona donde ocurrió es muy congestionada y esas actividades suelen realizarse en áreas despejadas.

Finalmente, dijo que el Departamento Administrativo de Movilidad de Tuluá sigue adelantando su trabajo de prevención y educación vial para evitar que estos hechos se repitan en el municipio, además de lamentar lo sucedido junto con el alcalde Gustavo Vélez.