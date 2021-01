Muere mujer de 42 años tras someterse a procedimiento estético en una clínica

Las autoridades de salud de Cali reportaron este viernes 8 de enero la muerte de una mujer luego de practicarse un procedimiento estético. Es la primera persona que fallece en dichas circunstancias durante lo corrido del 2021.

“El día de hoy nos enfrentamos a la noticia de un fallecimiento de una mujer de 42 años, que se realiza un procedimiento llamado suave brisa en una clínica estética, en el norte de la ciudad”, informó Janeth Vélez Jaramillo, subsecretaria de prestación de servicios de la Secretaría de Salud de Cali.

La funcionaria señaló que “esta es una situación lamentable”, primero que todo porque la capital del Valle del Cauca se encuentra luchando contra la pandemia del coronavirus COVID-19 y es una etapa en la que “están totalmente suspendidos los procedimientos estéticos”.

“Y estamos recomendando permanentemente a la ciudadanía que no se realice procedimientos de este tipo en sitios que no tienen la idoneidad para realizar cirugías de tan alta complejidad y que no pueden brindar la seguridad adecuada al paciente frente a complicaciones que se puedan presentar”, agregó.

Vélez Jaramillo aseguró que un equipo del área de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Salud hará una visita de verificación a la clínica donde la mujer fallecida se sometió a la suave brisa.

Finalmente, sostuvo que posiblemente el establecimiento será cerrado para mandar un mensaje de que estos sitios no pueden ofrecer servicios sin contar con “la idoneidad científica” para realizarlos.