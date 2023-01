Muere mujer durante intervención de policías para controlar riña entre ciudadanos

En redes sociales circula un video sobre el lamentable hecho que, según denuncia la comunidad, fue consecuencia de la acción de las autoridades.

Una mujer identificada como Claudia Patricia Padilla López falleció por un impacto de arma de fuego durante un procedimiento policial en el barrio Potrero Grande, oriente de Cali, para controlar una riña.

“Lamentamos lo sucedido en este barrio donde hay una confrontación entre ciudadanos y hay intervención de la Policía Nacional. El que haya sido o no un policía el que causó estos hechos está en investigación”, dijo el general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali.

En redes sociales circula un video donde la comunidad muestra a la víctima tendida en plena vía pública y denuncia que los policías "la mataron", pues “estaban disparando al aire”.

“Como institución, lo que buscamos es la verdad y si, en esa verdad, alguien tiene que responder, pues responderá. Pero, de igual manera, si se determina que no hubo participación de policías en el hecho, también debe quedar completamente claro”, anotó el general Casas.

Según el comandante de la Policía del Valle del Cauca, el Cuerpo Técnico de la Investigación de la Fiscalía realizó el levantamiento y el análisis de la escena de los hechos, en los que habrían participado aproximadamente doce policías y cuyas armas serán examinadas.

“Es un procedimiento que se tiene con Fiscalía General de la Nación. Nosotros entregamos las armas de los policías que participaron en el hecho para que les hagan los dictámenes balísticos del caso y se sepa si fueron disparadas o no”, explicó el oficial.

Además de la intervención de la Fiscalía, el general Casas aseguró que la Policía también puso a disposición herramientas como la justicia penal militar e inició las investigaciones disciplinarias pertinentes para “llegar a la verdad de este tema”.

El lamentable caso se presentó hacia las 6:20 de la tarde del pasado domingo 12 de agosto a la altura de la calle 121B con carrera 28D.



