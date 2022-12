Muere niño de dos años tras ser atropellado por vehículo de concejal de Cali

Una camioneta de placas oficiales ONK 021 arrolló la noche del pasado sábado a un menor de dos años, que murió mientras era trasladado a un centro asistencial.

El accidente ocurrió sobre la diagonal 7 con calle 71 y se produjo, según el reporte de Tránsito, cuando la víctima intentó cruzar la calle y el vehículo, que estaba dando reversa, lo embistió.

“El niño estaba comiéndose una papita en la casa de la tía, se paró, salió a la calle, la camioneta estaba parqueada, el señor arrancó y sucedió el accidente”, dijo el padre del niño, Jhon Jairo García.

El vehículo oficial estaba asignado al concejal del PIN José Uriel Rojas, quien inicialmente fue acusado por los familiares del niño como el culpable de los hechos y de estar en estado de embriaguez, al igual que su conductor, identificado como Alexánder Osorio.

“Él estaba haciendo unas diligencias en la tarde, luego arrimó donde la mamá y venía a guardar el carro acá en mi casa, cuando llegó corriendo y llorando y me dijo que había atropellado a un niño. Yo salí y me fui para allá”, sostuvo el edil.

Asimismo, lamentó el hecho y aseguró que, tanto él, como su conductor, no se encontraban borrachos. “Entiendo la rabia, pero ellos buscan echarme la culpa a mí. Yo no tengo nada que ver, estaba en mi casa. Tengo 60 años y en mi vida me he tomado un trago”, afirmó.

Finalmente, las autoridades de Tránsito afirmaron que la persona que iba manejando era el asistente del concejal, al cual le practicaron la prueba de alcoholemia, pero esta resultó negativa. Por su parte, la Fiscalía avanza en las investigaciones para determinar quién fue el responsable del lamentable hecho.