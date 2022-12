Muere reconocido cantante de música popular tras accidente de tránsito en Valle del Cauca

El intérprete y compositor, oriundo del departamento del Caquetá, salía de un concierto en la ciudad de Palmira. Otra persona también falleció.

El artista de música popular Anthony Zambrano murió luego que el vehículo en el que viajaba se estrelló, según el reporte de la Policía de Carreteras, contra un árbol cuando transitaba sobre la recta Cali-Palmira. Su familia en Florencia, capital del Caquetá, recibió la lamentable noticia.

“Primero, me dijeron que él estaba en una clínica en Cali, no podía saber nada y me estaba alistando para irme, cuando me llamaron y me dijeron que él había fallecido”, dijo Ovidio Perdomo Andrade, padre del cantante.

El cantante se movilizaba en una Toyota Land Cruiser al momento del accidente, registrado hacia las 3:00 de la mañana de este sábado. La camioneta era conducida por Alejandro Villa Morales, quien también perdió la vida tras ser llevado a una clínica en Palmira.

"Estaba cansado, algunos viajaron en avión y él no quiso porque le temía a montar en avión", aseguró el padre de Anthony.

De acuerdo con las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo, al parecer, porque la vía se encontraba mojada y, en consecuencia, se produjo el trágico accidente.

En una vivienda ubicada en el barrio Los Alpes, oriente de Florencia, se reunieron familiares, amigos y seguidores del artista.

"La última vez que estuvimos compartiendo fue precisamente en un estanco, nos reunimos como familia. Fue un joven que puso en alto el nombre del departamento del Caquetá", dijo James Andrade, amigo del cantante.

El cuerpo de Anthony Zambrano será trasladado a Florencia, donde se realizarán las honras fúnebres y se le rendirá un homenaje.