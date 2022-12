Mueren dos niños con cáncer que enviaron cartas al Gobierno clamando atención

Dos niños de 5 y 6 años que padecían de leucemia fallecieron en Cali. Ellos hicieron parte del grupo de menores que envió cartas al presidente Juan Manuel Santos y al ministro de Salud, Alejandro Gaviria , en julio pasado para pedir tratamientos oportunos contra el cáncer.

Victoria Gómez aseguró que su hijo de 6 años, Hárrison Alexánder Rengifo, había sido desahuciado por los médicos hace cerca de tres meses. La mujer dijo que el deterioro de su salud se debió a las tardanzas de las EPS que lo atendían.

“Yo pedía el transporte y me hacían esperar todo un día para decirme que viniera al otro día, volvía y me hacían esperar. Iba hasta tres días y, al final, me daban las autorizaciones”, contó la madre del menor.

El fin de semana, cuando Hárrison Alexánder murió, tuvo que ser trasladado en un vehículo de la Defensa Civil desde el municipio de Pradera hasta Cali en el Valle del Cauca.

“Cuando mi esposo se quedaba sin trabajo por uno, dos o tres meses, me lo sacaban de la SOS y ese era el tiempo que mi hijo duraba sin tratamiento porque no había quien avalara lo avalara”, agregó la mujer.

Este no es el único caso. Otro niño de 5 años, Brayan Alexis Orobio, oriundo de Buenaventura y quien también sufría de cáncer, falleció, al parecer, por el atraso en los procedimientos médicos.

“Los padres nos informan que necesitaban una inyección, la cual se demoró más de dos meses en llegar. Llegó el pasado sábado y al niño tuvieron que primero intervenirlo en su bazo, de urgencia vital”, manifestó Luis Carlos Giraldo, abogado de los niños con cáncer en Cali.

A principios de julio, otro menor de 8 años, Julián Andrés Escobar murió luego de un trasplante de médula ósea tardío , que su EPS demoró dos meses en aprobar.