Mueren más de 70 millones de abejas por uso de agroquímicos para controlar plagas en cultivos

Voceros de los apicultores confirman que, desde que sucedió la mortandad, aún no tienen a quien reclamarle, porque no hay una ley que los proteja.

La tragedia ambiental sucedió en Caicedonia en septiembre de 2018. Uno de los afectados es Gerardo Antonio Mejía, un apicultor que desde hace 20 años trabaja con abejas y que vio, en esos días, cómo 36 de sus 37 colmenas desaparecieron de su apiario por el uso de insecticidas.

A pesar de que la situación se registró hace cuatro meses, las pérdidas siguen afectando a los apicultores.

"Mal contados, se calcula que más o menos son unas 1.200 colmenas en estos últimos 4 ó 5 meses. A nivel económico, es una cuestión bastante significativa”, dijo Mejía, presidente de la Asociación de Apicultores de Caicedonia, al anotar que serían más de $1.000 millones en pérdidas.

Luis Carlos Aguilar, el director de la Umata (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) de Caicedonia, coincide en que al menos el 50 % de las colmenas en este municipio se perdieron por las fumigaciones de cultivos como el aguacate y los cítricos.

"Hemos hecho una convocatoria a los productores de Caicedonia, básicamente de los citricultores y los productores de aguacate, igualmente en coordinación con el ICA Valle", dijo Aguilar en referencia a un trabajo con la intención de cuidar de las abejas y la actividad de los apicultores.

Sin embargo, las medidas no han servido. Ahora Gerardo y 16 familias más de la Asociación de Apicultores de Caicedonia tratan de seguir produciendo y recuperarse de la compleja situación que les generó la muerte de más de 70 millones de abejas en esta localidad. Y, lo peor, sin que hasta el momento haya un responsable por lo sucedido.

“De momentico, no tenemos a quién reclamarle. No tenemos una cuestión legal, como por decir algo, cuando a usted lo roban, que tiene un video de una cámara que dice: 'Fue fulano, fue sutano y este es el video, y esta es la evidencia'. Estamos totalmente desarmados en ese aspecto", afirmó Gerardo Mejía.

Por eso, los apicultores de Caicedonia extienden un llamado a las autoridades en agricultura para que revisen la normatividad actual y establezcan políticas que definan normas que protejan su actividad productiva y a sus principales activos: las abejas.