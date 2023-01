¿Muerte anunciada? Mujer que había manifestado amenazas en su contra fue asesinada por su expareja

El sujeto, quien la atacó con arma blanca, llevó a cabo su cometido al interior de la empresa donde ella trabajaba. Fue capturado.

El hecho ocurrió hacia las 4:00 de la tarde del pasado martes 6 de marzo, en una empresa del sector de Acopi, en Yumbo, donde la víctima, identificada como Rosileny Huertas, de 42 años, laboraba.

“Recibimos la llamada de un restaurante del sector, donde manifestaban que se había presentado una riña al interior de una empresa. Inmediatamente llega la patrulla y, lamentablemente, se presenta una persona con heridas por arma blanca. Fue trasladada a un hospital donde falleció”, informó el coronel Fabián Ospina, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cali.

El oficial indicó que, por medio de radio llamada, se logró detener al hombre que, presuntamente, cometió el crimen, y quien sería el excompañero sentimental de Huertas. Asimismo, señaló que se adelantan investigaciones para establecer cómo se registraron los hechos.

En septiembre del año pasado, la ciudadana asesinada expresó ante un medio de comunicación regional que era acosada y amenazada por su exesposo. Además, aseguró que interpuso una denuncia en la Fiscalía.

Fuentes del ente investigador indicaron a Noticiascaracol.com que, en 2007, Huertas había denunciado a otro hombre. En ese caso, se llegó a una conciliación y, además, la mujer sostuvo no haber sido agredida físicamente.

La Fiscalía también indicó que, en septiembre de 2017, sí se presentó una denuncia contra el presunto asesino, pero fue por una discusión que él había tenido con el hijo de su excompañera sentimental e, incluso, la ciudadana no aparecía como víctima, sino como testigo.

En ninguno de los dos casos, afirmó esta autoridad, se habló de violencia intrafamiliar ni de amenazas de muerte.

"Uno vive atemorizado, muerto del miedo por las amenazas. A mi hija, la persigue. La otra vez, lo vimos parado en la esquina. Yo tengo dos nietos, uno de cuatro y otro de tres (años), y hoy no pudieron ir a estudiar. Uno vive lleno de tensión porque nos puede hacer daño", señaló la mujer a un medio local en septiembre de 2017.

La hoy víctima mortal había denunciado que las amenazas comenzaron cuando le había pedido a su expareja el divorcio.