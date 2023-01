Muerte de modelo tras ataque cuando abordaba taxi se trataría de un feminicidio de tipo sentimental

Así lo aseguraron las autoridades, que además señalaron que existían denuncias en contra de la expareja de la víctima por violencia intrafamiliar.

El crimen contra Gloriseth Virgen, la modelo de 30 años que murió tras ser atacada con arma de fuego cuando se disponía a abordar un taxi en el norte de Cali, se trataría de un feminicidio de tipo sentimental, según informó la Policía de la capital del Valle del Cauca.

“Todo induce a que de pronto pudo ser la expareja sentimental, de esto ya había unas denuncias, pero ellos ya no convivían. Ya en el marco de la investigación daremos con la captura del responsable de este hecho”, dijo el coronel Fabián Ospina, comandante encargado de la Policía de Cali.

Según las autoridades, el hombre es también el papá de la hija de tres años de edad que deja la modelo y las denuncias en su contra son por violencia intrafamiliar.

“No tenía ningún tipo de protección porque ya no estaban conviviendo, pero sí se había activado la ruta, donde ella tenía unas revistas por parte de la patrulla”, indicó el coronel Ospina.

Según la familia de Gloriseth Virgen, ella llevaba diez años trabajando como modelo de protocolo, era una persona dedicada a su hija y no se conocían amenazas en su contra.

El ataque que le cobró la vida se registró al mediodía del pasado sábado 6 de enero en el barrio Metropolitano del Norte. La mujer falleció tras ser llevada a un centro asistencial y en el hecho también resultó herido el taxista que la iba a transportar.

Según cifras entregadas por la Gobernación del Valle del Cauca, 37 feminicidios se reportaron en el departamento durante 2018 y 23 de ellos ocurrieron en Cali.

¿Dónde recurrir en casos de violencia de género?



Además de las líneas 123 y la Fiscalía, las víctimas pueden acudir a Casa Matria (calle 10 # 9N – 07, barrio Juanambú – teléfono 668 82 50) o al Consultorio Rosa ubicado en el Hospital Universitario del Valle para activar la ruta de atención correspondiente.