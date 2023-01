Muerte de pareja de abuelos por fuerte lluvia era una tragedia anunciada, según habitantes de Siloé

Una avalancha los arrastró cuando estaban en su casa, ubicada en zona de alto riesgo. Según líderes del barrio, al alcalde ya se le había pedido una reubicación.

Laureano Chauzá, de 83 años de edad, y Marina Fernández, de 75, murieron el pasado martes 17 de abril en medio de un fuerte aguacero que cayó en Cali. La tragedia ocurrió en Siloé, donde una quebrada se desbordó.

“Le pedimos una y otra vez al alcalde reubicación, necesitamos que le hagan limpieza a la quebrada. Nunca nos hicieron caso, nunca nos escucharon y, lamentablemente, aquí están las consecuencias”, dijo Steven Ospina, líder social de Siloé.

Según habitantes de este sector del suroeste de la capital del Valle del Cauca, la muerte de la pareja de abuelos era una tragedia anunciada, pues en diciembre de 2016 ya se había registrado una emergencia que cobró la vida de seis miembros de una familia.

“El Alcalde vino y le dio palmadas en la espalda a don Laureano y le dijo: 'Sí, aquí vamos a dar reubicación y tranquilos que ya vienen ayudas'”, aseguró Ospina.



Fuerte lluvia causa tragedia en Cali: dos adultos mayores murieron... Ante estos señalamientos, el alcalde Maurice Armitage aseguró que durante su gestión sí se han realizado intervenciones en Siloé. En este sector, algunas personas han construido viviendas enseguida de la quebrada que se desbordó y eso representa un alto riesgo.

“Estamos buscando la forma de reubicar, pero, muchas veces, la gente no se quiere ir de aquí. Este sitio es muy central en la ciudad y, por eso, mucha gente no se quiere ir, pero hemos hecho hasta lo imposible por resolver las cosas”, sostuvo el mandatario.

Según el secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de Cali, Rodrigo Zamorano, la cantidad de lluvia que cayó el pasado martes en la ciudad es prácticamente la que se presenta normalmente durante un mes.

“En menos de dos horas cayeron 80 milímetros. No existen sumideros, acueductos ni alcantarillados que soporten esto”, dijo el funcionario.

En Cali, de acuerdo con el secretario Zamorano, caen 83 milímetros de lluvia al mes, en promedio.



