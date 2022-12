Muestra fotográfica en Cali revela procesos de reconciliación de desmovilizados

En el segundo piso de la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle, los caleños podrán asistir a la exposición ‘Quisiera decir’, que incluye 26 fotografías con acciones de reconciliación y una urna donde podrán depositar sus opiniones frente al tema.

Las fotografías de la muestra que estarán hasta el próximo 27 de noviembre reflejan cómo el servicio social realizado por cerca de 26 mil excombatientes, que están en proceso de reintegración, contribuye a la generación de espacios de reconciliación con las comunidades que, en muchos casos, han sido afectadas por el conflicto armado.

Estas acciones que los excombatientes han hecho durante más de tres años y que equivalen a 80 horas de trabajo no remunerado por cada uno ha sido apoyada por la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, con la Universidad del Valle.

Entre las imágenes está la secuencia fotográfica ‘Puentes para la paz’ que se desarrolló en Buenaventura. Esta ilustra el comienzo, desarrollo y final del trabajo de 75 desmovilizados que reconstruyeron casi mil metros de puentes en los barrios Lleras Camargo y Miramar de dicho municipio.

“La invitación a los ciudadanos es para que se apropien de estos espacios que son gratuitos y participen de esta exhibición, que le da voz a los excombatientes y las comunidades alrededor de escenarios de reconciliación y que estará abierta hasta el 30 de noviembre”, manifestó Rocío Gutiérrez Cely, coordinadora en el Valle de la ACR.

Quienes asistan a ‘Quisiera Decir’ podrán escribir su mensaje para lograr la reconciliación del país, al depositar sus opiniones en una urna.

“Esta exposición me ha permitido visibilizar la profunda idea de la reintegración, en la cual trabajan desde hace varios años cientos de personas, verdaderos apóstoles que entienden que volver atrás no es posible, simplemente porque ya no es viable vivir de la manera como lo hemos hecho durante décadas en Colombia”, afirmó Margarita Carrillo, curadora de la exposición.

Esta muestra ya ha estado en otras ciudades del país, como Cartagena, Neiva y Medellín. Luego de Cali llegará a Florencia, Pereira y Bucaramanga.