Mujer de 43 años es la nueva víctima de un mal procedimiento estético en Cali

Al parecer, la víctima había permitido que un hombre le aplicara una sustancia en sus glúteos dentro de una peluquería del oriente de la ciudad.

Sin signos vitales llegó al Hospital Carlos Holmes Trujillo la mujer identificada como Luz Mery Gómez Díaz a quien le habrían aplicado biopolímeros que le ocasionó un problema cardiorrespiratorio.

“Ingresó una paciente de 43 años sin signos vitales acompañada por alguien que dijo trabajar en una peluquería. Se vio una paciente con cianosis y con secreción aceitosa por un glúteo. De manera posterior se llamó a la Fiscalía y Policía con las que se espera aclarar las causas del deceso pero se sospecha que hay sido objeto de un mal procedimiento estético”, indicó Alexander Durán, secretario de Salud de Cali.





Para el cirujano Carlos Alberto Ríos, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, las vallecaucanas desconocen de los efectos secundarios que provocan los biopolímeros.

“La aplicación de biopolímeros es un procedimiento ilegal, no es médico y en la mayoría de los casos las realizan personas que no tienen nada que ver con el campo de la medicina, sin entrenamiento, esteticistas, peluqueros, entre otros. Las pacientes pueden morir inmediatamente como le ha acontecido a dos pacientes en las últimas tres semanas”, explicó Ríos.

El cirujano aseguró que esta sustancia va al torrente circulatorio causando embolias, además genera infecciones, complicaciones con las que las pacientes deben convivir por muchos años de sus vidas.

“Los biopolímeros generan síntomas que no están relacionados específicamente con los glúteos por ejemplo, pueden perder la memoria, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, depresión, ojos y boca seca”, concluyó el experto.

Foto: archivo Noticias Caracol