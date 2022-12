Mujer de 66 años murió cuando evitaba que pandillero ingresara a su casa en medio de confrontación

Según testigos, el sujeto pensaba que su enemigo estaba en la residencia. La señora resultó herida en Cali mientras intentaba cerrar la puerta de su vivienda.

En los hechos, registrados en la invasión La Paz del oriente de la ciudad, murieron dos personas más. El hijo de la víctima de 66 años, identificada como Efigenia Márquez, relató lo sucedido.

"Mi madre le gritaba a mi hermanita María Camila, de 12 años, que estaba sangrando. En medio de su valentía ella trajo una sábana para envolverle la pierna, para que no se fuera a morir, y le pedía que aguantara", dijo Danilo Sinisterra Márquez.

Danilo, quien también es un reconocido líder social de la zona, sostuvo que la menor quería salir a pedir auxilio, pero que la balacera duró dos horas y sólo cuando finalizó pudieron sacar a su progenitora de la casa.

A pesar de que la familia y la comunidad aseguraron que el hecho obedeció a un enfrentamiento entre pandillas, autoridades de la zona afirmaron que se trató de una discusión entre personas que departían afuera de una vivienda.

"El apoyo se prestó de manera inmediata, la señora fue trasladada, pero desafortunadamente por la herida, que le afecta el sistema vascular, la señora no resiste por la pérdida de sangre", sostuvo el mayor Jonathan Camargo, comandante Distrito 4 de la Policía Cali.

El oficial también señaló que hasta el momento no hay detenidose indicó que se adelantan las investigaciones del caso.