Mujer de 75 años murió arrollada por policía en moto cuando cruzaba vía junto a su nieta

La menor y el uniformado resultaron heridos en el hecho. Autoridades investigan si hubo exceso de velocidad del patrullero o imprudencia de las ciudadanas.

El accidente ocurrió en el barrio Mójica, sobre la avenida Ciudad de Cali, en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Una mujer de 75 años cruzaba la calle con su nieta de 7, cuando fueron arrolladas por un policía que se movilizaba en motocicleta.

"Desafortunadamente fallece la adulta mayor en la clínica Colombia", informó Néstor Henao, agente de tránsito de la unidad de criminalística del municipio.

El funcionario de la fuerza pública estaba en el ejercicio de sus funciones e iba en camino a entregar el turno en la estación del barrio El Vallado. Ya se adelantan labores de indagación del caso, teniendo en cuenta que la vía donde se registró el hecho es considerada de alto riesgo.

"Es un sector más bien tipo alterado, algo así como con problemas de orden público, entonces la gente la verdad no pasa muy despacio por acá, tenemos un semáforo pues que está de recién instalado, en proceso de funcionamiento", añadió Henao.

Al uniformado conductor de la motocicleta le realizaron la prueba de alcalimetría, la cual salió negativa. Entre tanto, la niña atropellada permanece en estado crítico, pero estable, en una clínica del oriente de la ciudad.

Horas después, en el sur de Cali se presentó de accidente, esta vez múltiple, de cuatro vehículos colisionaron en momentos en que, al parecer, competían en los llamados piques ilegales. Este hecho no hubo personas heridas.