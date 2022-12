Mujer denuncia haber sido víctima de abuso sexual en la recta Cali-Palmira, Valle

Este lunes, una mujer que prefirió omitir su identidad por motivos de seguridad denunció públicamente el abuso sexual al que fue sometida un mes atrás en la vía que comunica a los municipios de Cali y Palmira.

La joven decidió denunciar el hecho públicamente porque hace ocho días volvió a ocurrirle a otra mujer y quiere que el hombre pague ante la justicia. Según las autoridades, ya van cuatro abusos en las mismas condiciones y en el mismo lugar.

La mujer aseguró que un hombre afrodescendiente que conducía una moto de color negro la amenazó con un arma y la obligó a ingresar a la ciclovía que queda entre el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y el CIAT, luego la oculto detrás de un muro.

“Venía de trabajar desde Cali e iba para Palmira en mi moto, fue entre el aeropuerto y el CIAT. El hombre comienza a perseguirme después del peaje, me tumba de la moto y me amenaza con un arma. Me dijo que no me iba hacer daño, que lo iba a disfrutar, me ayuda a pararme de la moto y me pega con el arma en la cabeza”, narró la mujer.

“Yo pensé que del muro me iba a salir otro hombre para robarme, le pase las llaves de la moto pero me dijo que no me iba robar, sino que disfrutara. Me quita la ropa, me viola y me viste, se llevó mi celular, el dinero y luego se fue”, agregó.

La Policía del Valle del Cauca informó que están buscando al hombre responsable de estas violaciones a través de un dispositivo de seguridad junto con la seccional de Tránsito y Transporte de la institución.

“Hay un grupo especializado de la Sijín que está recibiendo todos los testimonios de las víctimas, quienes ya habían denunciado en la Fiscalía. Esperamos identificar al hombre que viene cometiendo estos abusos sexuales sobre esa vía”, manifestó el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía Valle.

En ese sentido, el jefe de la Sijín en el Valle del Cauca, mayor Wílliam Daniel Melo Aldana, aseguró que se ha logrado determinar que el presunto violador se dedica a prestar servicio de mototaxismo en Palmira y que se trata de un hombre afrodescendiente entre los 25 y 28 años.

“Comúnmente lo hace en lugares donde las mujeres salen para tomar el transporte público hacia Cali. Una vez las saca de la ciudad, llega al sector conocido como Supramires, simula que se le daña la moto y usa un elemento contundente para presionar a las víctimas y cometer el delito”, explicó el oficial.

El oficial indicó que, según las denuncias, los casos de violación en la recta Cali-Palmira se han registrado entre junio y agosto del presente año.