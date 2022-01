Mujer denuncia que agente de tránsito la detuvo para sancionarla cuando iba de urgencia al hospital

Continúa la polémica por el caso de una mujer en Cali que denunció a través de redes sociales que un agente de tránsito la detuvo para sancionarla, pese a que llevaba de emergencia a un adulto mayor, quien finalmente falleció.

“Mírenlo. Tengo un abuelo enfermo en el carro y él se atreve a pararme que porque me pasé un semáforo en rojo”, se escucha decir a la mujer en un video.

Jessica Portillo, directora de un hogar geriátrico, dice que el agente de tránsito la detuvo para hacerle un comparendo.

“Te mostramos carné de enfermos, te mostramos a un abuelo moribundo y aún así decidiste pedirnos papeles y decirnos y amenazarnos con que ibas a llamar a una ambulancia e inmovilizar el carro”, comentó Jessica.

Entre lágrimas, la mujer reveló que, aunque finalmente pudo trasladar al adulto mayor a un centro asistencial, el hombre perdió la vida.

“Tal vez no sea culpa suya, señor agente. No es culpa suya que el señor se haya muerto, pero minutos son esenciales a veces para salvarle la vida a alguien; por eso no se llamó a la ambulancia, sino que apenas llegué a la casa, me llevé al abuelo”, añadió Jessica en dicho video.

La Secretaría de Movilidad ofreció excusas e indicó que el caso se encuentra en investigación. Además, analizan un video aportado por los agentes de tránsito.

“Reitero las excusas a los familiares y a las personas cercanas de quien falleció. No fue la intención, siempre desde el cuerpo de agentes de tránsito lo primero es salvaguardar la vida”, dijo Edwing Cándelo, subsecretario de Movilidad.

La dueña de la fundación de adultos mayores indicó finalmente que comprende que es el trabajo del tránsito velar por el cumplimento de las normas, sin embargo, se trataba de una acción de humanidad.