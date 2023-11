Mujer denuncia que domiciliarios en Cali la agredieron por no dar $2.000 de propina

Una mujer en Cali denuncia que una pareja de domiciliarios la agredió a ella y a su mamá tras varias irregularidades, entre esas que prácticamente la estaban obligando a darles $2.000 de propina, además de cobrarle los productos que ella ya había cancelado por la aplicación.



Según el relato de Mariel Ibarra, salió a recibir el mercado que había solicitado por una App y empezó una discusión. “Nosotros les teníamos que dar el dinero a pesar de que yo ya había hecho el pago por la plataforma y les teníamos que dar el adicional de la propina, entonces les dije que eso era muy irregular. Ya me había comunicado con la plataforma para consultar el caso y me habían dicho que ellos no autorizan este tipo de pagos, que la propina es voluntaria”, explicó.

Con pruebas como fotos de las heridas que sufrió y capturas de pantalla de la aplicación, Mariela puso el caso en manos de la Fiscalía General de la Nación por lesiones personales.

Aunque la aplicación por medio de la cual hizo la compra ya está al tanto, teme que los domiciliarios, un hombre y una mujer, tomen algún tipo de represalia, pues además de tener sus datos de contacto también saben exactamente el lugar de su residencia.