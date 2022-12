Mujer en Cali denuncia que su expareja la agredió con una varilla y ahora teme por su vida

Marcela Guevara cuenta que perdió parte de la movilidad de su mano izquierda tras brutal ataque de su exesposo, el ciudadano africano Isaac Abeyie.

Guevara relata que fue agredida con una varilla. "El primer golpe que me lanzó fue a la cabeza, a la cara. No sé cómo pude salir a la calle y empecé a pedir auxilio, pero mientras tanto él me golpeaba".

La mujer asegura que su expareja no tiene documentos y, a pesar que ha denunciado la situación en Migración Colombia, no encuentra apoyo. "Todas las veces le dan un permiso más, lo dejan salir, no les importa nada de lo que está haciendo", sostiene.

Hoy, Marcela teme por su vida y dice que ya ha tenido que huir de varios lugares de residencia, porque el hombre la busca insistentemente. “Prácticamente estoy escondida, mientras él anda por ahí tranquilo”.

[Vea también: Discutió con su pareja, la agredió con cuchillo y, luego de su muerte, se entregó a las autoridades ]

Consuelo Malatesta, del Centro de Acciones Integrales para la Mujer (CAMI), señala que la actual legislación tiene muchos vacíos en términos de protección a la mujer.

"Por ejemplo, hay situaciones en las que la misma víctima tiene que ir a llevar la citación al hombre que le ha dicho que la va a matar. Situaciones en las que a la mujer le toca ir a buscar la estación de policía más cercana y, en ese trayecto, las pueden matar", explica Malatesta.

La Fiscalía, por su parte, reportó que recibe mensualmente alrededor de 420 denuncias por violencia intrafamiliar.