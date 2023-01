Mujer es señalada de matar con cuchillo a su hermano tras pedirle que no agrediera a otra familiar

Los hechos ocurrieron en una residencia, donde la víctima había llegado, según las autoridades, en estado de embriaguez y empezó a discutir con su familia.

Un joven de 22 años de edad murió en Palmira, municipio del sur del Valle del Cauca, tras ser atacado con arma blanca en medio de una riña familiar, según reportó la Policía.

De acuerdo con las autoridades, la víctima, identificada como Cristopher Varela Pérez, llegó en estado de embriaguez a una residencia ubicada sobre la carrera 35B con calle 57B, barrio Hárold Éder, y empezó a discutir con sus familiares.

Momentos después, al lugar también arribó la hermana de él, de 26 años, y lo sorprendió cuando se encontraba estrujando a otra familiar.

De inmediato, la mujer, según información suministrada por la Policía del Valle del Cauca, le pidió a su hermano que detuviera la agresión, pero, al parecer, no atendió la exigencia, por lo que ella agarró un cuchillo y lo apuñaló.

El joven sufrió una herida en el pecho y fue llevado al Hospital Raúl Orejuela Bueno, donde lamentablemente falleció y personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía se trasladó para hacer la inspección técnica al cadáver.

De acuerdo con la Policía, la víctima no solo era consumidor de bebidas alcohólicas, sino de estupefacientes y, frecuentemente, sostenía discusiones con su familia. Sin embargo, las autoridades señalaron que no había denuncias interpuestas por violencia intrafamiliar.

La hermana del joven fallecido fue capturada tras el hecho, registrado a las 5:34 de la mañana del pasado domingo 12 de enero de 2020, y fue puesta a disposición de la Fiscalía, según el reporte policial.

Vea también:

Por una deuda de $15.000, menor de 16 años fue asesinado de una puñalada en la espalda