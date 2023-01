Mujer fue a celebrar su cumpleaños lanzándose en paracaídas y sufrió trágico accidente

El lamentable hecho ocurrió pocos minutos después que la víctima, de 31 años de edad, saltó de una avioneta junto con el instructor.

El pasado sábado 2 de febrero, Luisa María Jansajoy Peña cumplió 31 años y, previamente, ya había decidido celebrarlo con un lanzamiento en paracaídas.

“Contactó con la empresa Halcones Paracaidismo Cali, con la cual hizo una negociación directa con el señor Alberto Salazar. Pagó un valor de $550.000, inicialmente se pagó la mitad”, contó su esposo, Óscar Taborda.

Al día siguiente, Luisa María llegó junto con su esposo, su hija y una amiga que también se iba a lanzar, a un sitio en zona rural de Palmira, Valle del Cauca, conocido como Honda Land, donde se pagó la segunda mitad y se hizo la preparación para el vuelo. En ese mismo punto finalmente aterrizarían.

“Llegamos el domingo a la hora citada, a las 8:00 de la mañana, 8:20, nos cogió un poquito la tarde. Tuvieron capacitación más o menos 20 minutos, se montaron a una camioneta, se los llevaron al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón”, dijo el esposo.

Según Óscar Taborda, su esposa se lanzó primero y, cinco minutos después, lo hizo la amiga de ella. Cada una con su respectivo instructor, como correspondía.

“Tuvo un descenso aparentemente tranquilo hasta la mitad del recorrido, después tuvieron que hacer una maniobra de riesgo, en la cual terminan enredándose los dos paracaídas, el auxiliar y el principal”, aseguró.

El lanzamiento fue a 10.000 pies de altura y las maniobras de emergencia se empezaron a ejecutar más o menos a la mitad de la caída y continuaron hasta el aterrizaje, que culminó con una trágica consecuencia para Luisa María.

“Infortunadamente, caen muy fuerte, caen con el paracaídas auxiliar, pero no se despliega por completo. Entonces, el impacto ha sido muy fuerte, fractura severamente en la vértebra L1, dando como estado la paraplejia”, explicó Óscar.

Afirmó que el instructor milagrosamente no tiene ninguna lesión y también reconoció que si no hubiera sido por su pericia, en estos momentos se estarían “lamentando dos muertos”.

Inmediatamente, se activaron los protocolos de emergencia para el traslado de Luisa María a la Clínica Palma Real de Palmira.

A los 40 minutos, Óscar, su hija y la amiga de su esposa, que no tuvo inconvenientes en el aterrizaje, se dirigieron hacia el centro asistencial, donde, según él, solo los esperaban los bomberos.

Luego, Luisa María fue sometida a una cirugía de seis horas, pero lamentablemente se confirmó el diagnóstico de paraplejia permanente.

“Todo el proceso lo hemos vivido nosotros con la familia sin acompañamiento por parte de los responsables de la empresa. Nos han manifestado condolencias, pero no se han hecho partícipes del asunto”, sostuvo.

Entretanto, Alberto Salazar, representante legal de Halcones Paracaidismo Cali, lamentó el accidente e indicó que la emergencia se presentó cuando el instructor activa el paracaídas de reserva y sale a volar el principal, que no había salido inicialmente.

"No hubo enredo como tal, porque finalmente el instructor lo logró maniobrar. Pero la resistencia que se generó entre las dos cúpulas, porque cada cúpula quiere salir volando hacia algún lado, lo que hizo fue que perdiera el tiempo para reaccionar y permitir que la cúpula de reserva quedara volando configurada normalmente”, explicó.

De acuerdo con Salazar, el paracaídas de reserva sí se desplegó completamente, porque de lo contario la historia habría sido otra.

“Cuando están aterrizando la cúpula de la reserva no se configura completamente por el problema que tuvo con la otra cúpula y el paracaídas viene haciendo una pequeña rotación a la derecha, lo que hace que no aterricen como normalmente se aterriza”, dijo.

Aseguró que Luisa María fue reportada a la aseguradora con la cual Halcones Paracaidismo Cali tiene la póliza y que ahora se debe cumplir el trámite administrativo para que entre a operar.

Mientras Alberto Salazar sostiene que en los 22 años que tiene la empresa no se había registrado ningún incidente, Óscar Taborda tiene fe en que su esposa pueda volver a caminar pese a la paraplejia permanente que se le diagnosticó.



¿Por qué falló la apertura del paracaídas principal?

Alberto Salazar dijo que aún no se explican por qué el paracaídas principal no se abrió en un principio y sí lo hizo cuando se activó el de reserva, situación que desencadenó la emergencia.

Según el representante de Halcones Paracaidismo Cali, es un caso muy extraño, pues se trata de equipos muy seguros y fabricados en Florida, Estados Unidos.

Finalmente, aseguró se está realizando una búsqueda en el área para tratar de rescatar la cámara GoPro que llevaba el instructor, profesional y certificado, haciendo el registro del vuelo tándem, es decir, junto con Luisa María.