Mujer fue a resolver diferencias con la pareja a su trabajo y acabó siendo víctima de brutal ataque

El hecho ocurrió en Univalle, en Cali, donde el hombre presta sus servicios como guarda de seguridad. La víctima denunció que él la retuvo por varias horas.

“Él me arrastró por todo el solar, me estaba asfixiando, me daba patadas, puños en la cara, me cogía la cabeza contra el suelo, me insultaba, me decía que no le importaba irse para la cárcel, que él me iba a matar. Que todavía seguía con el papá de mi niña y que también lo iba a matar a él”, aseguró la afectada, Lina Patricia Echeverry Álvarez.

La mujer, de 34 años y madre de una menor de 4, dijo que los hechos ocurrieron el pasado sábado 16 de septiembre. Aseguró que ella se encontraba en una actividad de la clínica donde labora, cuando su compañero sentimental comenzó a llamarla y enviarle mensajes agresivos a su teléfono, porque no se había comunicado con él durante todo el día.

“Yo traté de buscarlo. Fui al trabajo de él para tratar de que se calmara, pero, todo lo contrario. Me dañó el celular, no me dejó salir y me tuvo retenida hasta el día siguiente (domingo) que entregó”, agregó la víctima.

La mujer afirmó que esta es la tercera vez, en dos años de relación, que su pareja la maltrata. Sin embargo, sostuvo que en esta ocasión decidió interponer la denuncia ante la Fiscalía. Además, fue examinada en Medicina Legal, donde le dieron 25 días de incapacidad.

Aunque a la víctima le preocupa la seguridad del padre de su hija y de la menor, por lo que se pueda demorar el proceso, manifestó que ya cuenta con la protección de la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y de la Policía.



Autor: Paola Vergez / Noticiascaracol.com

