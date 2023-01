Mujer fue asesinada a bala por hombre en moto que presuntamente sería su expareja

La víctima recibió un impacto en el tórax cuando se encontraba con sus familiares. Fue llevada a una clínica de inmediato, pero no logró sobrevivir al ataque.

Un nuevo caso de presunto feminicidio se registró en el Valle del Cauca, el jueves 18 de julio hacia las 10:05 de la noche. De acuerdo con las autoridades, el crimen se produjo en el barrio Colombina del municipio de Palmira.

"Fue objeto de un atentado una dama, donde un sujeto llega y le propina un impacto a la altura del tórax. Ella es inmediatamente auxiliada por lo familiares que estaban con ella y la llevan hacia la clínica. Lamentablemente fallece", dijo Carlos Zapata, secretario de Gobierno de la localidad.

Vea también:

Mujer fue asesinada frente a su hija y madre al parecer por su excompañero sentimental El funcionario indicó que en una rápida reacción autoridades lograron detener quien sería el autor del hecho. "Con un plan candado, con las cámaras y el apoyo de testigos, a unas cuadras se logra la captura de un sujeto, el cual es señalado por parte de las personas como agresor de la dama. Este sujeto resulta ser la expareja sentimental de la señora", añadió.

Asimismo, el secretario indicó que, de acuerdo con testimonios de familiares de la ciudadana, entre ella y su expareja "la postrelación no era la mejor".

"Había algunas diferencias, ya estaban separados y se presenta este hecho. No logramos entender que es lo que pasa con la tolerancia en el ser humano, sobre todo con el tema de las mujeres y esa falta de respeto para con ellas", puntualizó Zapata.

La víctima fue identificada como Karen Zapata Mazo de 30 años. Mientras el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 170 seccional Palmira.

También puede consultar:

Acabó con la vida de su compañera sentimental y luego confesó el crimen a las autoridades