Mujer fue asesinada frente a su hija y madre al parecer por su excompañero sentimental

Allegados dijeron que, meses atrás, la víctima había denunciado por violencia intrafamiliar al hoy presunto homicida. Autoridades se pronunciaron frente al caso.

Yoli Amparo Omen, oriunda de Bolívar en Cauca, fue asesinada frente a su hija y su progenitora. El responsable del crimen sería su excompañero sentimental.

"Efectivamente, una mujer joven recibió varias heridas con arma cortopunzante producidas por su expareja. Sabemos que la mujer era madre de una pequeña de nueve años y que estaba departiendo con unas personas y este sujeto llega y la hiere", señaló Rocío Cuenca, secretaria de la Mujer de la Gobernación de este departamento.

La funcionaria indicó que se le hace seguimiento a la denuncia previa que, según los familiares de Yoli Amparo, esta ciudadana había interpuesto contra el señalado.

"Si ella denunció hay que revisar cuáles han sido los actos de las personas que hacen parte de la ruta de atención a mujeres víctimas de la violencia, porque si una mujer denuncia es porque está diciendo: 'Auxilio, me está pasando algo y necesito que le Estado me acompañe, me proteja'. Porque está en riesgo no solamente la vida de la mujer, sino de su entorno", agregó Cuenca.

La Policía y otras autoridades buscan al supuesto responsable de este feminicidio, quien habría emprendido su huida una vez perpetró el ataque.

De acuerdo con datos de la Oficina de la Mujer de la Gobernación del Cauca, 22 asesinatos de mujeres se han registrado en lo que va corrido de 2019 en este departamento de Colombia.