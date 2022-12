Mujer fue atacada brutalmente por su expareja en Cali, tras decirle que no quería vivir más con él

Según autoridades, luego de agredir a su compañera, el hombre fue hasta la vivienda donde ella reside con sus 3 hijos y, al parecer, quemó varios elementos.

La mujer, quien pidió proteger su identidad, accedió a denunciar públicamente lo que le ocurrió con su expareja, con quien había decidido terminar una relación de dos años, debido al acoso al que, asegura, la sometía. Relata que madrugada del domingo él la atacó en vía pública.

Publicidad

“Y él me anduvo persiguiendo hasta que me asechó por el barrio Siloé y me agredió con una minora (cuchilla de afeitar) en la cara y me causó daños”, afirma la víctima, quien sostiene que el hombre, identificado como Jeffry Cortés, le causó graves cortadas en la boca y la nariz.

Asimismo, dice que el agresor, además, le dañó dos celulares. “Pendiente de que si tenía amigos, si no tenía amigos”, agrega.

Con el acompañamiento de la policía, Noticias Caracol visitó la casa de la mujer, donde, según ella, Cortés causó daños. Encontramos averías en la puerta y quemaduras en las camas y otros enseres.

Carolina Quijano, subsecretaria de Equidad de Género de Cali y quien inició la atención sicosocial a la víctima, expresó su preocupación porque una sentencia reciente de la Corte Constitucional no considera violencia intrafamiliar casos como este, por el solo hecho de que no ocurrieron dentro de la casa.

Publicidad

“Lo contradictorio es que a esta mujer no la agrede una persona por robarla, la agrede una persona que fue su pareja, que fue su compañero”, manifiesta Quijano.

Tras la denuncia interpuesta por la mujer, las autoridades buscan al agresor. Ella tuvo que abandonar su casa, ubicada en zona rural del suroeste de la capital del Valle del Cauca.